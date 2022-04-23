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23 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kitap okumaya teşvik

H. Muharrem OKUR
23 Nisan 2022, Cumartesi
Medrese-i Yusufiye ekibi olarak hemen her gün esnaf dostlarımızla, ağabey ve kardeşlerimizle, toplumun muhtelif kesimlerinden kimselerle sohbet ediyor, ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz günlerde yine pek çok kimsenin uğrak yerlerinden olan İzmir Yeni Asya büromuzda, Medrese-i Yusufiye ekibimizden kardeşlerimiz hasbihal ederken, Manisa okuyucularımızdan bir kardeşimiz ile gerçekleştirdikleri sohbet oldukça dikkat çekici. Büromuzda kırtasiye ürünlerinin yanı sıra başta yayınlarımız olmak üzere çok çeşitli kitapların satışı gerçekleşiyor.

Sohbet, yapılan zamlara bağlı olarak kitap fiyatlarının da etkilenmesiyle alakalı. Kardeşimiz, fiyatların artmış olmasına rağmen kitap almaya devam edeceğini ve alınması gerektiğini kendilerinden bir örnek ile açıklıyor. Gelişen teknolojiyle beraber Risale-i Nurlar dahil pek çok yayının akıllı telefonlarımıza, tabletlerimize girmiş olmasına rağmen, evde kendileri telefondan yayınları takip ettiklerinde, çocuklarının kendilerinin neyle iştigal ettiklerini tam manasıyla anlayamadıklarını, o esnada imanî hakikatleri okuyor olsalar dahi çocuklarının gözünde telefona bakıyor algısı olduğunu, dolayısıyla kitap okumaya teşvik edici bir faaliyet gerçekleşmediğinden bahsederek, telefondan takip etmeyi bırakıp, kitaptan okuma kararı aldıklarını anlatıyor.

Ve kardeşimizin ifadesiyle, bir süre sonra kendileri kitap alıp oturup okumaya başladıklarında çocukları da hemen kendi kitabını alıp oturup okumaya başlıyor. Bu şekilde okuma alışkanlığını kazandırmada büyük bir adım atılmış oluyor.

Çocuklarımız bizim yarınlarımız. Nasıl numune-i imtisal olacağımız hususu gerçekten önemli. Belki küçük ama çok mühim olan bu hadiseyi hepimize faydası olur ümidiyle paylaşmak istedik.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Çok kıymetli Medrese-i Yusufiye Ekibi

Öncelikle göndermiş olduğunuz Risale-i Nur Külliyatı elimize ulaştı. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.

Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına denk gelmesi şahsım ve diğer okuyanlar adına nimet oldu. İmkânların kısıtlı olduğu bu gibi yerlerde gelen böyle güzel kitaplar bizi mutlu etti. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. 

Bu güzide eserleri gönderdiğiniz için hep dualarımda olacaksınız. Ve Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.

Mübarek Ramazanızı ve yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ederiz. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Âmîn...

Bizimle irtibat için; 0 (532) 471 5352

(Yazının hazırlanmasında emeği olan kardeşlerime teşekkür ederim. M.O)

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    Risale-i Nur Külliyatı

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