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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Külliyat istekleri

H. Muharrem OKUR
21 Temmuz 2022, Perşembe
Geçtiğimiz günlerde başlattığımız kampanyalardan dolayı Risale-i Nur istekleri devam ediyor. Bu hafta gelen istekleri sizinle paylaşmak istedik.

Selâmün aleyküm nasılsınız, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben Özge, KPSS öğrencisiyim, size Ağrı’dan yazıyorum. Uzun zamandır Risale-i Nur Külliyatı’nı okumayı çok istiyordum ancak maddi açıdan imkanım olmadığı için edinemiyordum malesef. Sizin Risale-i Nurları okumak isteyen kişilere gönderebildiğinizi öğrendim. Ve numaranızı Meziyet hocam vesilesiyle aldım, o nedenle ben de size yazmak istedim. Eğer gönderme imkanınız varsa çok mutlu olurum.

***

Ben de Risale-i Nur külliyatını okumak istiyorum, öğrendiğim kadarıyla kitap hediye ediyormuşsunuz. Ben Ramazan S., Van Bahçesaray’da ikamet ediyorum. 

***

Risale-i Nur okumak istiyorum. KHK mağduruyum, gönderirseniz sevinirim.

***

Cezaevindeki mahkum için Şualar, Muhakemat, Barla ve Kastamonu Lahikalarını  gönderebilir misiniz?

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Ben Risale-i Nur okumaları yapan biriyim ama risale alacak maddi durumum yok. Telefondan takip etmek zorunda kalıyorum. Sizin ihtiyaç sahiplerine Risale-i Nur bağışında bulunduğunuzu öğrenci bir arkadaşımdan öğrendim.

***

Şanlurfa’nın Siverek ilçesinde oturuyorum. İki aydır Risale-i Nurlar’la tanıştım. Bana Külliyat gönderebilir misiniz? İhtiyacım var, alamıyorum. 

***

Selamünaleyküm, kolay gelsin. Cezaevinden yeni çıktım. Risale-i Nur kitaplarına ihtiyacım var. 

***

Abimin cezası onaylandı. Tekrar ceza evine girecek. Orada külliyatın tamamını bitirmeyi hedefliyor ama külliyatımız yok. Durumumuz da iyi değil maalesef. Rica etsek bize külliyatın tamamını gönderebilir misiniz?

Bizimle irtibat için 0532 471 5352

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