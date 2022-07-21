Külliyat istekleri

Geçtiğimiz günlerde başlattığımız kampanyalardan dolayı Risale-i Nur istekleri devam ediyor. Bu hafta gelen istekleri sizinle paylaşmak istedik.

Selâmün aleyküm nasılsınız, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben Özge, KPSS öğrencisiyim, size Ağrı’dan yazıyorum. Uzun zamandır Risale-i Nur Külliyatı’nı okumayı çok istiyordum ancak maddi açıdan imkanım olmadığı için edinemiyordum malesef. Sizin Risale-i Nurları okumak isteyen kişilere gönderebildiğinizi öğrendim. Ve numaranızı Meziyet hocam vesilesiyle aldım, o nedenle ben de size yazmak istedim. Eğer gönderme imkanınız varsa çok mutlu olurum.

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Ben de Risale-i Nur külliyatını okumak istiyorum, öğrendiğim kadarıyla kitap hediye ediyormuşsunuz. Ben Ramazan S., Van Bahçesaray’da ikamet ediyorum.

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Risale-i Nur okumak istiyorum. KHK mağduruyum, gönderirseniz sevinirim.

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Cezaevindeki mahkum için Şualar, Muhakemat, Barla ve Kastamonu Lahikalarını gönderebilir misiniz?

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Ben Risale-i Nur okumaları yapan biriyim ama risale alacak maddi durumum yok. Telefondan takip etmek zorunda kalıyorum. Sizin ihtiyaç sahiplerine Risale-i Nur bağışında bulunduğunuzu öğrenci bir arkadaşımdan öğrendim.

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Şanlurfa’nın Siverek ilçesinde oturuyorum. İki aydır Risale-i Nurlar’la tanıştım. Bana Külliyat gönderebilir misiniz? İhtiyacım var, alamıyorum.

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Selamünaleyküm, kolay gelsin. Cezaevinden yeni çıktım. Risale-i Nur kitaplarına ihtiyacım var.

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Abimin cezası onaylandı. Tekrar ceza evine girecek. Orada külliyatın tamamını bitirmeyi hedefliyor ama külliyatımız yok. Durumumuz da iyi değil maalesef. Rica etsek bize külliyatın tamamını gönderebilir misiniz?

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