"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Nur talebesi bir doktor

H. Muharrem OKUR
24 Ağustos 2024, Cumartesi
H. Muharrem Okur - Arda Bilik

Yıllardır cemiyetimizin içerisinde bulunan birisi olarak, özellikle son yıllara baktığımızda maddî-manevî hastalıkların yaygınlaştığı böyle bir dönem hatırlamıyoruz. Maddî hava elbette manevî havayla da alakadar.

Böyle bir zamanda alanında uzman mütedeyyin doktorların maneviyatı da ele alan yaklaşımları ile toplumumuz inşaallah hastalık musibetlerinin girdabına düşmekten korunacaktır.  

Rahmetli Dr. Mehmet Akay tam olarak bu manayı yansıtan muhterem bir Nur talebesi doktordu. Zübeyir Gündüzalp Ağabey ile Kirazlı Mescid Sokak, 46 numaralı dershanede beraber kalan Mehmet Akay, Üstad Hazretlerinin birçok talebesi ile münasebetler kurarak Risale-i Nurlara hizmet noktasında hayatını adamıştır.

1961 yılında Zübeyir ağabeyin teşviki ile bir talebe dershanesi açar. 1964 yılında ise Dr. Macit Türkmenoğlu ile birlikte Ankara Tıp Fakültesi’ne asistan olur. Beraberce Cebeci Camii civarında Uğurlu apartmanında bir daire kiralayıp üniversite gençliğinin istifadesine sunarlar. Hayatı çeşitli çilelerle ve baskılarla geçen Mehmet Akay ömrünün sonuna kadar Risale-i Nur hizmetleri içerisinde bulunmuştur. Daima “Gençlere nasıl tebliğ ederiz? Bu muazzam davayı en iyi şekilde nasıl anlatırız? Risale-i Nurlar en iyi nasıl okunmalı, anlatılmalı ve yaşanmalı?” feveranları, ruhunun derinliklerinden gelen dualarında yerini bulmuş bir kahramandır.” (1)

“Doktor Mehmet Akay’ın Kaleminden Manevi Reçeteler” isimli kitaptan istifade ettiğimizi belirterek, nazarlarınıza kitaptan bir bölümü sunmak istiyoruz:

“Sağlık; insanın maddî manevî varlığının iç ve dış dengelerinin Yaradanına tam bir itaat içinde, tüm vazifelerini yerine getirmeleriyle oluşan ahengin adıdır. İç ve dış dengelerden herhangi birisindeki arıza, bozukluk, hastalık olarak ortaya çıkar. Her şeyi iyi bilip, iyi değerlendiremezsek, iyi tatbik etmezsek, çarpıklık hastalık olarak karşımıza çıkacaktır…

…Mevcudat içinde en kıymettar hayattır. Hizmetler içinde en kıymettar hayata hizmettir. Hayata hizmet içinde en kıymettar hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye kalbolması için sa’y etmektir. 

Fânî ve ebedî sağlığa hizmet eden Nurların, beşeriyetin yaralarına en müessir deva olduğunu haykırabilseydim. 

Deva

* Musibet zamanı uzundur. 

* Hastalık, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirir.

* Ömür sermayesini boşa harcamamak gerekir.

* Açlıkla Rezzak, hastalıkla Şâfî ismini bilirsin.

* “Bu da geçer yahu” de.

* Hastalık gafleti dağıtır.

* Hastalıkla aczini, fakrını anlarsın.

* Hastalık duasız olmaz. Hastanın duası makbuldür. Hastalık duanın vaktidir. 

* Musibette kendinden daha kötüye bak, şükret.

* Tesiri ve şifayı Cenab-ı Hakk’tan beklemek.” (2)

Ve daha pek çok güzel hakikatler adı geçen kitapta mevcut. Cenab-ı Hakk rahmet eylesin.

Dipnotlar:

(1) Doktor Mehmet Akay’ın Kaleminden Manevi Reçeteler, s. 11.

(2) Age., s. 144.

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye bunu hak etmiyor

    Şiddet okula kadar indi

    İsrail yine katletti

    'Evli olanlar daha sağlıklı'

    Aşırı sıcaklar ölüm sebebi

    Rusya ile kara devriyesi yeniden başladı

    Böyle devam ederse çiftçi kalmayacak

    İsrail, ateşkes müzakerelerini kalıcı işgal için kullanıyor

    Konkordato mağdurları ortaya çıkacak

    Şimdi ateşkese ihtiyacımız var

    İsrail, yardımları engelliyor

    M çiçeği virüsü, Kovid-19 gibi yayılmıyor

    Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

    Sisi, eylül ayında Türkiye’ye geliyor

    Belçika’da okullarda telefon yasaklandı

    'İstifa etmedim'

    Zalimane bir çağrı daha: Gazze'yi tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakalım!

    İstanbul'da nem rekoru kırıldı

    Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkı kolaylaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mustafa Polat ve Sadullah Nutku
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye bunu hak etmiyor
    Ahmet BATTAL

    Putin despotizmi ve Rus muhafazakârlığı
    Genel

    Şiddet okula kadar indi
    Risale-i Nur'dan

    Bu kâinat öyle bir kitaptır ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    Şevki anlamak için çabamız var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Nur talebesi bir doktor
    Faruk ÇAKIR

    “Ormandır, yanar” mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.