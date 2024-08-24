Nur talebesi bir doktor

H. Muharrem Okur - Arda Bilik

Yıllardır cemiyetimizin içerisinde bulunan birisi olarak, özellikle son yıllara baktığımızda maddî-manevî hastalıkların yaygınlaştığı böyle bir dönem hatırlamıyoruz. Maddî hava elbette manevî havayla da alakadar.

Böyle bir zamanda alanında uzman mütedeyyin doktorların maneviyatı da ele alan yaklaşımları ile toplumumuz inşaallah hastalık musibetlerinin girdabına düşmekten korunacaktır.

Rahmetli Dr. Mehmet Akay tam olarak bu manayı yansıtan muhterem bir Nur talebesi doktordu. Zübeyir Gündüzalp Ağabey ile Kirazlı Mescid Sokak, 46 numaralı dershanede beraber kalan Mehmet Akay, Üstad Hazretlerinin birçok talebesi ile münasebetler kurarak Risale-i Nurlara hizmet noktasında hayatını adamıştır.

1961 yılında Zübeyir ağabeyin teşviki ile bir talebe dershanesi açar. 1964 yılında ise Dr. Macit Türkmenoğlu ile birlikte Ankara Tıp Fakültesi’ne asistan olur. Beraberce Cebeci Camii civarında Uğurlu apartmanında bir daire kiralayıp üniversite gençliğinin istifadesine sunarlar. Hayatı çeşitli çilelerle ve baskılarla geçen Mehmet Akay ömrünün sonuna kadar Risale-i Nur hizmetleri içerisinde bulunmuştur. Daima “Gençlere nasıl tebliğ ederiz? Bu muazzam davayı en iyi şekilde nasıl anlatırız? Risale-i Nurlar en iyi nasıl okunmalı, anlatılmalı ve yaşanmalı?” feveranları, ruhunun derinliklerinden gelen dualarında yerini bulmuş bir kahramandır.” (1)

“Doktor Mehmet Akay’ın Kaleminden Manevi Reçeteler” isimli kitaptan istifade ettiğimizi belirterek, nazarlarınıza kitaptan bir bölümü sunmak istiyoruz:

“Sağlık; insanın maddî manevî varlığının iç ve dış dengelerinin Yaradanına tam bir itaat içinde, tüm vazifelerini yerine getirmeleriyle oluşan ahengin adıdır. İç ve dış dengelerden herhangi birisindeki arıza, bozukluk, hastalık olarak ortaya çıkar. Her şeyi iyi bilip, iyi değerlendiremezsek, iyi tatbik etmezsek, çarpıklık hastalık olarak karşımıza çıkacaktır…

…Mevcudat içinde en kıymettar hayattır. Hizmetler içinde en kıymettar hayata hizmettir. Hayata hizmet içinde en kıymettar hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye kalbolması için sa’y etmektir.

Fânî ve ebedî sağlığa hizmet eden Nurların, beşeriyetin yaralarına en müessir deva olduğunu haykırabilseydim.



Deva

* Musibet zamanı uzundur.

* Hastalık, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirir.

* Ömür sermayesini boşa harcamamak gerekir.

* Açlıkla Rezzak, hastalıkla Şâfî ismini bilirsin.

* “Bu da geçer yahu” de.

* Hastalık gafleti dağıtır.

* Hastalıkla aczini, fakrını anlarsın.

* Hastalık duasız olmaz. Hastanın duası makbuldür. Hastalık duanın vaktidir.

* Musibette kendinden daha kötüye bak, şükret.

* Tesiri ve şifayı Cenab-ı Hakk’tan beklemek.” (2)

…

Ve daha pek çok güzel hakikatler adı geçen kitapta mevcut. Cenab-ı Hakk rahmet eylesin.

Dipnotlar:

(1) Doktor Mehmet Akay’ın Kaleminden Manevi Reçeteler, s. 11.

(2) Age., s. 144.