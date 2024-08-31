"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Yeniden demokrasi

H. Muharrem OKUR
31 Ağustos 2024, Cumartesi
H.Muharrem Okur /Arda Bilik

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul okuyucuları ile 2024 yılı Barla programı kapsamında, Yeni Asya Barla Tesisleri’mizde çok feyizli bir programda buluştuk.

Gazetemiz genel yayın yönetmeni ve yazarımız Kâzım Güleçyüz’ün de katıldığı programdan oldukça istifade ettik. Pek çok fikir alışverişinde bulunduğumuz, kardeşlerimizle ve ağabeylerimizle çok güzel vakit geçirdiğimiz program elhamdülillah uhuvvetimizin pekişmesine ve hizmet şevkimizin artmasına vesile oldu.

Yazarımız Kâzım Bey, 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel ile yasaklı olduğu dönemde başlayıp, DYP Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde devam eden mülâkatların derlendiği “İslam Demokrasi Laiklik” kitabından bazı bölümleri 2-3 gün boyunca sabahları okuyarak anlattı ve çeşitli hatıraları bizlere aktardı. Çok istifade ettiğimiz ve çok ilgi gören bu sabah programları, bahsi geçen kitaptaki         yorumlara ülke olarak ne kadar çok ihtiyacımız olduğu hususunu bizlere tekrar gösterdi.

Bu program neticesinde bilhassa içtimaî hayatın ve siyasetin içerisinde bulunan herkesin ihtiyacı olan bu kitabı ilk olarak CHP, DP ve DEM parti milletvekillerine ulaştırma kararı aldık. Bu hizmeti bizler ekibimizle yapabileceğimizi ifade edince hemen bir planlama yapıldı. İlk etapta 225 adet gerekli olan kitabın 40 adetini İstanbul’lu ağabeyler üstlendiler. Kalan adetleri de tamamlayarak kitapları milletvekillerinin nazarlarına sunmak üzere inşallah gönderiyoruz. Bu vesile ile birbirinden kıymetli bölümler barındıran kitaptan bir bölümü nazarlarınıza sunmak istiyoruz.

*”12 Eylül İhtilâli’nden sonra gerçekleşen bu ilk kapsamlı görüşmemizde, öncelikle neler söylemek istersiniz?*

Allah yardımcımızdır ve inanan insanlar için zor yoktur. Zor, aşılarak gelinir. Zaten Kur’ân-ı Kerîm’de birçok yerde inanan insanların zorun üstüne varması, hiçbir şeyden yılmaması, ümitsizliğe düşmemesi, Cenab-ı Allah’ın kelâmı olarak zikredilmiştir. Birçok âlimler İnşirah Suresi’nin “Feinne meal-usrî yüsrâ, inne maal-usrî yüsrâ” ayetlerini, her sıkıldığımızda müracaat etmemiz gereken ayetler olarak tefsir ediyorlar ve “Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır, her zorluğu bir kolaylık takip eder” şeklinde meale kavuşturuyorlar.

Geçenlerde bir vaazda çok başka, değişik bir meal dinledim. Çok güzeldi: “Zorluğun üstüne varmak, zorluğun üstesinden gelmek, zorluktan yılmamak… Her zorluk, iki kolaylık arasında bir perdedir. Nasıl bir gece, iki gündüz arasında bir karanlık ise…” Yalnız bunun bir şartı var: “İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn.” Yalnız Allah’a sığının, yalnız Allah’a ibadet edin ve yalnız Allah’tan yardım bekleyin. İşte ihlâs da budur…”

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlkokula başlama masrafı yüzde 200 arttı

    Elektronik sigara akciğer ve beyin hasarına yol açıyor

    Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    Rekor faiz yükü

    Asgari ücretle geçim zor

    Toplumun her kesiminden iktidara tepki var

    Taksi şoförleri artık yolcu seçemeyecek

    Hani devletin cebinden 1 kuruş çıkmayacaktı?

    Ürettikçe batıyoruz - Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti

    Dünya, İsrail’in suçlarını görmeli

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrailli iki bakana yaptırım uygulanmasını önerdim

    Harris İsrail'e desteğini yineledi: 'İsrail'e silah ambargosu gündemimde yok'

    Tarımda planlama sözde kaldı

    Suriye ile normalleşme umudu

    Fransa’daki evsiz çocuklar artıyor

    Msuya: Gazze'deki durum umutsuzluğun ötesinde

    Ekonomide güven düşüşü sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Mevcudiyetinizi ittihadla gösterin”
    Zeynep ÇAKIR

    Eyvah dünyaya rezil olduk
    Cevher İLHAN

    Çöküşün sorumlusu kim?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kendimize çekidüzen vermeliyiz!” demek kâfi mi?
    M. Ali KAYA

    Risale-i Nur atıflı Kur’ân meali
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa ciddi soru
    Ali HAKKOYMAZ

    “Safderunlar cemaati” - Ân diyarı (66)
    Genel

    Rekor faiz yükü
    Genel

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.