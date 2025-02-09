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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Zorluklarla karşılaşınca ne yapmalıyız?

H. Muharrem OKUR
09 Şubat 2025, Pazar
H. Muharrem Okur / Arda Bilik

“Şüphesiz zorluklarla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”1 

Rahmetli Mehmet Kutlular Ağabeyin kendi ifadeleri: “1960 ihtilâli olmuş, bir kabus gibi çökmüştü memleketin üstüne. Ama Risale-i Nur’dan aldığım derse göre böyle zamanda daha fazla gayret gösterilmeliydi. Eksik tarafları tamamlamak için, normal zamanlarda bir çalışılıyorsa böyle olağanüstü durumlarda on, belki yüz kat daha fazla çalışmak, gayret göstermek gerekiyordu. Ben de sürekli okuyor, başkalarına Risale veriyor, kahvehanelerde anlatıyor, elimden gelen ne varsa ortaya koymaya çalışıyordum.2 

  Üstad Hazretleri ve talebelerine yapılan zulümler, anlık öfke gösterileri halinde ortaya çıkacak radikal hareketleri değil; aksine ideallerini takip noktasında daha fazla gayret verecek ilave bir enerjiyi doğuruyor. Daha fazla kitap okuyarak, daha fazla kitap dağıtarak, daha fazla insanın Nur Talebesi olmasına vesile olarak zalimlerden tam intikam alınmış oluyor. Üstad Hazretleri bu duruma tüm hayatıyla örnek teşkil etmiş. Peki şu an bizler, memleketimiz ve âlem-i İslâm ne hallerdeyiz? Fitne ateşlerine karşı öfkeyle mukabele, laf yetiştirme gayretine girme, birbirimizin kalplerine kırma gibi durumlar asla Risale-i Nur’daki ölçülerle bağdaşmayacak haller. İhtilâfa düştüğümüz fikrî konular kardeşliğimizi kırmak ve zarara uğratmak yerine meşveret zeminini işlettirecek birer idman hallerine bürünmeli. Başta ülkemiz ve âlem-i İslâm bu fikrî ayrılıklar neticesinde doğan inat, haset ve düşmanlıktan çok çekti. “Artık yeter!” deyip; başımıza gelen musibetlerden tam intikamımızı Risale-i Nurlar’a daha fazla sarılarak ve iman hizmetlerinde daha fazla çabalayarak alacağız inşaallah. Kur’ân’ın bir emri olan meşveret ve istişare zemini de her türlü problemimizi çözecektir. Zira “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır.” 

Yeter ki biz Risale-i Nurları ihlasla her zamankinden daha fazla okuyalım ve çalışalım.

Dipnotlar:

1- İnşirah Suresi: 6-7.

2- Mehmet Kutlular, İşte Hayatım, 4. Baskı, s. 44.

Okunma Sayısı: 245
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