Devlet memuru hasletleri

Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminde milliyetçilikle ilgili ilk çalışmaları yapan, Türk devlet adamı ve yazarıdır.

3 Ağustos 1823’te İstanbul’da doğan paşa, bir süre Tercüme Odası’nda; memurluk yaptı. Değişik devlet kurumlarında çalıştı. Elçilik görevinde bulundu. 1877’de Meclis-i Mebusan’ın ilk reisi oldu. 1879’da Bursa Valiliğine atandı, burada bir tiyatro binası kurdu. Elçilik binalarına bayrak asma âdetini getiren, Tahran’da elçiyken elçilik binasını Osmanlı Devleti toprağı olarak ilân edip göndere bayrak çektiren Ahmet Vefik Paşa’dır.

1882’den sonra kendisini bütünüyle bilim ve edebiyata adamıştır. 2 Nisan 1891’de İstanbul’da hayata veda etmiştir.

Ahmet Vefik Paşa, İnançlarına bağlı ve kendi kültürüne sahip çıkan bir devlet adamıdır. Batı taklitçiliğini benimsemeyen ve körü körüne yapılan Batı taklitçiliğine karşı çıkan sanatçı “Benim evime Türk malından başka bir şey giremez” sözüyle kayıtlara geçer. Her alanda kendi öz benliğimize sahip çıkmamız gerektiğini savunur. Kendisi de geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalır.

Devlet adamlığı tecrübesiyle devlette görev alacak kişilerde bulunması gereken özellikleri ve Devlet Memurunun Hasletlerini Şöyle Sıralar:

1. Mu’tezim (Azimli)

2. Mutedil

3. Mutena (Özenilmiş)

4. Mu’tezim (Ölçülü)

5. Mu’fiv (Affedici)

6. Muvaffak

7. Muvakkit (Zamanı Tayin Edebilen)

8. Muzaffer

9. Mübeccel (Yüceltilmiş)

10. Mübeşşir (Sevindirici)

11. Müceddid

12. Mücerreb

13. Müdebbir

14. Müeyyid (Kuvvetlendiren)

15. Müfarık (Ayırabilen)

16. Mütefekkir

17. Müferrih (Ferahlık Veren- İnsanları rahatlatan)

18. Müheyya (Emre Âmade)

19. Mühib (Heybetli)

20. Mükrim

21. Mültefit

22. Mümeyyiz

23. Münevver.