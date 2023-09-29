İnandım de, dosdoğru ol!

23 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında Mevlid Kandilini içine alan hafta Diyanet İşleri tarafından “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak ilan edilmiş ve bu hafta “İman ve İstikamet” konusunun işlenmesi belirtilmiştir.

“Artık emrolunduğun gibi istikamette bulun”[1]

Resûlullah (a.s.): - “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!”[2] buyurdu.

Ebu Amr (veya Ebu Amre) Süfyan İbni Abdullah (r.a.) şöyle dedi: - Ya Resulallah! Bana İslamı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim.

Resulullah (a.s.): “Allah’a inandım de sonra da dosdoğru ol!”[3] buyurdu.

İman edip istikamet üzere olmak hususunda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara melekler gelerek: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size vadedilen cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da ahirette de sizlere dostuz.

Esirgeyip bağışlayan Allah’ın ikrâmı olarak (cennette) canınızın çektiği ve dilediğiniz her şey sizindir.’ derler.”[4]

“Rabbimiz Allah’tır diyenler sonra da dosdoğru olanlar için ne korku vardır, ne de hüzün. Onlar cennetliktir. İşlediklerinin karşılığı olarak cennette temelli kalacaklardır.”[5]

Anglikan Kilisesi’nin “İslâmiyet, fikre ve hayata ne getirmiştir?” sorusuna, o zamanlar “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye” azasından olan Bedîüzzaman Said Nursî’nin verdiği, “İslam, fikre tevhid, hayata istikamet vermiştir”[6] cevabı, ayetlerin ve hadislerin bir başka şekilde ifadesinden ibaret olup son derece önemlidir.

Doğrulukta kalbin ve dilin dürüstlüğü pek büyük önem arz etmektedir. Kalp, beden ülkesindeki tüm organların reisidir. Tek Allah’a iman edip dürüstlüğü benimseyen bir kalp, diğer organları etkiler.

Dil, kalbin tercümanıdır. Onun doğruluğu ve eğriliği de diğer organların tavırlarına tesir eder. Nitekim bir hadis-i şerifte, “Her sabah bütün organların dile hitaben; bizim hakkımızda Allah’tan kork. Biz sana bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğriliriz”[7] dedikleri bildirilmiştir.

“Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.”[8]

Yukarıda arz edilen emirlerin gereğini yerine getirmek için iç ve dış dünyamızla bir bütünlük arz etmemiz gerekir.

Üstad, Münazarat ve Hutbe-i Şamiye adlı eserlerinde şöyle ifade eder: “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler. ”[9]

İslâmiyeti yaşamış olurlar. Bu halde maddi ve manevi hastalıklarımızı tedavi etmiş oluruz. Bu konuda;

“Sıdk, İslâmiyet’in üssü’l-esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla mânevî hastalıklarımızı tedâvi etmeliyiz.”[10]

Dipnotlar:

[1]Hud Suresi, 11/112.

[2]Müslim, İmân 62. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61; İbni Mâce, Fiten 12.

[3]Müslim, İman 62.

[4]Fussilet Suresi, 41/30-32.

[5]Ahkâf Suresi, 46/13-14.

[6]Sözler, Lemaat, s.833.

[7]Tirmizî, Zühd 61.

[8]Ahmed b. Hanbel, Müsned c.3, s.198.

[9] Münazarat,, s.54 ve Hutbe-i Şamiye, s.30.

[10]Hutbe-i Şamiye, s.51.