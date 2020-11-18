Şükür ve duâ

Tarihin altın sayfalarından bir not düşme adına Asr-ı Saadet’ten bir yaprağı sunmayı istedim.

Bir gün Hz. Ömer (ra), Mescid-i Nebeviye’ye erken geliyor. Arkasından Hz. Ebu Bekir (ra) geliyor. Hz. Ebu Bekir; Hayrola Ya Ömer! Bugün erkencisin diyor.

Hz. Ömer, evde karnımı doyuracak bir şey bulamadım, onun için erkenden geldim ki, bir zuhurat olurda onunla karnımı doyururum belki. Hz. Ebu Bekir, Ya Ömer! İnan ben de aynıyım dedi. Bu konuşmaları duyan Hz. Peygamber (asm), hal hatır sorduktan sonra Ebu Eyyubel-Ensari’nin evine gidelim dediler.

Hz. Ebu Eyyub’un evinin kapısını çaldılar. Evin hanımı hurma bahçesinde olduğunu söyleyince hurmalığa gittiler. Hz. Eyyub, kendilerini buyurun etti. Hurmaların gölgesinde oturttu. “Merhaba Ya Resulallah (asm)! Hoş geldiniz. Arkadaşlarınızla beraber safa geldiniz” diyerek karşıladı. Bahçede çalıştığını beyan edip, hurma ağacından bir salkım kopararak geldi. Salkımda üç çeşit hurma vardı.

Resulullah Efendimiz asm): “Ya Eba Eyyub! Bu salkımdaki kuru hurmaları ayır” buyurdu. Hazreti Ebu Eyyub; “Ya Resulallah! Emir sizindir. Ancak, size hayvan kesip, et ikram etmek istiyorum” dedi.

Resulullah Efendimiz de (asm); “Eğer hayvan keseceksen, sütlü hayvan kesme” buyurdu.

Ebu Eyyub el-Ensari, oğlak kesip, Ümmü Eyyub da yarınını söğüş, diğer yarınını da kızarttı. Sıcak bir ekmek hazırladı. Etleri ekmeğin üzerine koyup, sofraya getirdi. “Ya Resulallah! Buyurunuz” deyince, Resulullah Efendimiz (asm);

“Ya Ebu Eyyub! Bu ekmek ile etten bir parça da kızım Fatıma’ya götür. Çünkü, ben biliyorum ki; altı gündür sıcak bir yemek boğazına koymadı. Fatıma böyle bir yemeği yememiştir” buyurdu.

Emir yerine getirilip, sofra kalktıktan sonra Peygamberimiz (asm): “Bütün bu nimetler, ekmek, et, hurma, taze hurma ne güzel. Bu nimetler şükür ister.” buyurup ağladılar ve şöyle ifade ettiler: “Nefsim, yedi kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu nimetler yüzünden, yarın kıyamet gününde siz sual olunacaksınız” buyurduktan sonra şunu da ilâve ettiler: “Ancak, sağlığınızda elinize geçen nimetleri yemeğe başlarken “Bismillah, doyduğunuz zaman da “Elhamdülillahillezi eşbaanâ ve ename aleyna feefdale” diyerek Cenâb-ı Hakk’a şükür ve duâ ediniz. Zira, Cenab-ı Hakk’ın verdiği rızık, bu sebeple, size kifayet eder.”

Ebu Eyyub el- Ensârî’nin, Peygamber Efendimiz (asm) için, her gün bir sofra hazırlamak adetiydi. Bu izzet ve ikramıyla derecesi çok yükseldi.