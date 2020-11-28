"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İslâm Dünyası ve Avrupa Birliği

Hasan GÜNEŞ
28 Kasım 2020, Cumartesi
Son açıklamalarla “Türkiye, rotayı yeniden Avrupa Birliği’ne mi çevirecek?” tartışmaları başladı. Devleti ve yöneticileri yakından takip edenler beyanatları ihtiyatla karşılamaya devam ediyorlar.

Türkiye’nin ve dünyanın son dönemlerde yaşadığı hadiselere bakacak olursak şartların Türkiye’yi iyice zorladığı görülecektir. 

ABD seçimlerinden covid salgınına, içerdeki ekonomik krizlerden siyasî, sosyal ve hukukî meselelere kadar pek çok şey Türkiye’yi zorlayan şartlardan. 

Akdeniz’de yaşanan kriz son dönemlerin en önemli hadiselerinden birisi. Öbür taraftan bazı Arap ülkelerinin birer birer İsrail ile münasebetlerini farklı bir seviyeye çıkarmaları yine İslâm dünyası için önemli hadiselerden sayılıyor. 

Krizlerin aynı dönemde patlak vermesi bir tesadüf olmasa gerek! 

Dış politikada ve devletler arası meselelerde unutulmaması gereken üç faktörü tekrar hatırlamakta fayda var! Birincisi ekonomik ve askerî güç, ikincisi ittifaklar üçüncüsü de içerdeki birlik ve dayanışma. Şüphesiz birincilerde zaafınız varsa diğerleriyle telâfi etmek mümkün! Yani dostlarınızı arttırıp düşmanlarınızı azaltmaya gayret etmek gerekiyor.

İçerdeki barış ise hepsinden daha önemli! Tarih boyunca dış baskılar ve işgaller hep adalet ve hukuktaki zaafı takip etmişlerdir.

Gerçekte hataların en önemlisi İslâm dünyasını Avrupa Birliği’nin alternatifi gibi görmekte. Aslında Çin ve Rusya konusu da aynı.

“AB’den uzaklaşırsak İslâm Dünyası’na yaklaşırız” fikri İslâm Dünyası’nı ve dünya siyasetindeki ana faktörleri ihmal etmekten kaynaklanıyor. 

Türkiye, AB’den uzaklaştıkça İslâm Dünyası’ndan uzaklaştığını daha doğrusu yalnız bırakıldığını geç fark etti. Tabi bilemiyoruz belki de bazılarının planı bu idi…

Aynı zamanda arkasında İslâm dünyası olmayan bir Türkiye’nin de Avrupa’da bir ağırlığı olmaz. Türkiye ikisini birden götürmek zorunda.

Çok sesli bir Avrupa Birliği herkesin kazanmak istediği bir müttefiktir. Milletler arası hukuk ihlâlleri yaygın olan ABD, İsrail, Rusya ve Çin’e karşı haklarını korumak için önemli bir müttefiktir. 

Avrupa Birliği’nden destek almak için ya demokrasi gerekiyor ya da bir aracıdan istifade etmek gerekiyor. Arap dünyasının genellikle demokrasi ile araları iyi olmadığı için Türkiye gibi bir aracıdan başka çareleri yoktu. 

Türkiye, AB’ye ayak direyince Arap liderler de yavaş yavaş Türkiye’den uzaklaştılar. Şüphesiz Arap ülkelerinde demokrasi olmamasının bu uzaklaşmada payı büyük. Ancak unutmamak gerekir ki bu durum yeni bir şey değil. Yunanistan bile AB ülkesi olduğu için Ortadoğu’da itibar görüyor. Türkiye ile birlikte Arap devletleri de Avrupa’dan uzaklaşınca ABD’nin yoğun baskısından kurtulamadılar. İsrail ile yapılan anlaşmaların böyle bir zamanda yapılması tesadüf değil! 

Türkiye, AB’ye ne uğruna diretiyor? Yeniden muhasebe yapması gerekiyor. 

Demokrasi, adalet ve şeffaflık gibi hususlarda geri adım atmanın nelere mal olduğunu görmek gerekiyor. 

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur

    Afrika Kovid-19 aşısı için endişeli

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin açıklama

    Salgın çocukların hayat memnuniyetini azalttı

    AP, Ankara ile yeni ilişki modeli istiyor

    Tunceli'de yaşanan patlamada 4 asker hafif yaralandı

    Türkiye'de son 24 saatte 29845 kişinin daha testi pozitif çıktı

    Bazı toplu etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi

    Reform yapacaklarmış da!

    'Yılmaz Vural'ın durumu ciddiyetini korumaktadır'

    Destekler yerli değil, yabancı çiftçiye çalışıyor

    TBMM, ortak bildiriyle Fransa'yı kınadı

    Yeşil alanlar akıl ve ruh sağlığına iyi geliyor

    Ortalama ücretler ‘asgarî ücret’ seviyesine indi

    “Akar ve Güler neden ifade vermedi?”

    “Katar zor zamanda yetişti”

    FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldik

    Yargıtay'a 11 yeni üye seçildi

    'Kanal İstanbul Projesi ile ilgili talepler artıyor"

    Ne var yani bunda?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarata demokratik denetim şart
    Ali FERŞADOĞLU

    Demek “aşısız” da kurtulunuyormuş!
    Genel

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur
    Mehmet ÇETİN

    On-line ders nimetini yaşarken
    Cevher İLHAN

    Tarihinin en yüksek “faiz politikası”!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Güvenin sarsılması çok feci
    H. Muharrem OKUR

    Hastalanıyoruz
    Büşra Nur Önal

    Cumhuriyetçi karıncalar
    Mustafa Gengeç

    İnsan simaları neden farklı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.