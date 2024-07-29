Bana bir liste yap, içinde muhalifler bulunsun. Benden olmayan, benim gibi düşünmeyen, benim gibi duyup benim gibi bakmayan herkes listeye yazılsın.

Ben anlamam demokrasiden, insan haklarından ve basın özgürlüğünden. Bana yan bakanı listeye yaz. Yan bakmayıp dik bakan olursa onları da listeye yaz. Arada-derede birileri kalmasın eksizsiz yaz.

Fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, söz hürriyeti bunları geç. Listeye konuşma yeteneği olan herkesi yaz.

Şimdi muhalif olmasa da ileride muhalif olabilecekleri de yaz ki sonradan iş çıkmasın. Biz onlara avazımızla, gür sesimizle bağıralım da bir görsünler. Olmadı bir ara dövdürürüz. Neticeyi bizim yargı halleder nasıl olsa.

Talimat bekleyen bizim adamlar boş boş oturmasın çalışsın. Emniyetten kayıtlar yargıdan kararlar hemen gelir nasıl olsa.

Aman! Listeye bir daha bak? Adalet ve hukuk diyenleri listenin başına doğru yaz. Adalet de biziz, hukuk da biziz kardeşim. Nereden çıkarıyorlar bunları? Biz varken size ne hacet.

Yetki bizde, güç bizde, servet bizde, sizde ne var haydi söyle? Yok! Yok!

Biz bu listeyi çarşaf liste yapalım. Adam kendini bile zor bulsun listede. Bizle uğraşacağına kendi ile uğraşsın.

Aman çocuklar! İyi tarayın gazeteleri, dergileri, internet sitelerini ve sosyal medyayı. Birisini listeye yazmayarak küstürmeyelim. Bu sefer de küstürdük diye bizi kafaya takarlar. Zaten adamların işi yok bizle uğraşıyor.

Artık liste hazırsa şimdilik listede olmayanlardan bir kaç kişi çağır da şu listeyi bir okuyalım. Okuyalım da herkes ayağını denk alsın.