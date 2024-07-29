"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Bana bir liste yap

Hasan KOÇ
29 Temmuz 2024, Pazartesi
Bana bir liste yap, içinde muhalifler bulunsun. Benden olmayan, benim gibi düşünmeyen, benim gibi duyup benim gibi bakmayan herkes listeye yazılsın.

Ben anlamam demokrasiden, insan haklarından ve basın özgürlüğünden. Bana yan bakanı listeye yaz. Yan bakmayıp dik bakan olursa onları da listeye yaz. Arada-derede birileri kalmasın eksizsiz yaz.

Fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, söz hürriyeti bunları geç. Listeye konuşma yeteneği olan herkesi yaz.

Şimdi muhalif olmasa da ileride muhalif olabilecekleri de yaz ki sonradan iş çıkmasın. Biz onlara avazımızla, gür sesimizle bağıralım da bir görsünler. Olmadı bir ara dövdürürüz. Neticeyi bizim yargı halleder nasıl olsa.

Talimat bekleyen bizim adamlar boş boş oturmasın çalışsın. Emniyetten kayıtlar yargıdan kararlar hemen gelir nasıl olsa.

Aman! Listeye bir daha bak? Adalet ve hukuk diyenleri listenin başına doğru yaz. Adalet de biziz, hukuk da biziz kardeşim. Nereden çıkarıyorlar bunları? Biz varken size ne hacet.

Yetki bizde, güç bizde, servet bizde, sizde ne var haydi söyle? Yok! Yok!

Biz bu listeyi çarşaf liste yapalım. Adam kendini bile zor bulsun listede. Bizle uğraşacağına kendi ile uğraşsın.

Aman çocuklar! İyi tarayın gazeteleri, dergileri, internet sitelerini ve sosyal medyayı. Birisini listeye yazmayarak küstürmeyelim. Bu sefer de küstürdük diye bizi kafaya takarlar. Zaten adamların işi yok bizle uğraşıyor.

Artık liste hazırsa şimdilik listede olmayanlardan bir kaç kişi çağır da şu listeyi bir okuyalım. Okuyalım da herkes ayağını denk alsın.

Okunma Sayısı: 406
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de cilt hastalıkları da hızla yayılıyor!

    Olimpiyat açılışındaki ahlaksızlığa Hıristiyan tepkisi

    "İncir yemek serbesttir"

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Gazze tepkisi: ''Utanmalısın"

    Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor

    “Buradaki çığlıkları duyun”

    Hayat pahalılığı büyük dert

    Buğday ekecek çiftçi kalmaz

    İsrail’den yine okul katliamı

    Bölgeyi felakete sürükler

    28 Şubat mağdurları: Hala haklarımızı alamadık

    Yalova'daki yangınlar kontrol altında

    Fiyatları düşük tuttu, herkesin takdirini kazandı

    Erdoğan: Abbas’ı davet ettik, gelmedi

    Siz de Peres’i alkışladınız

    Kayısı üreticisinden tepki

    Prof. Dr. Naci Görür’den deprem uyarısı

    Batık kart borçlarında rekor artış

    AB’den 7 ülkeye bütçe disiplin süreci

    Adalet Bakanı hak arayışına engel olmamalı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Suçlu EYT’liler”miş!
    Genel

    Olimpiyat açılışındaki ahlaksızlığa Hıristiyan tepkisi
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur Tefsirli Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i İsa öldü mü, ölmedi mi?
    Ahmet BATTAL

    Uyandırmak için uyanmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyaya kazık çakamazsın
    Risale-i Nur'dan

    “Kur’ân’ın mu’cizeliğini dünyaya ispat edeceğim”
    Ekrem BAŞÇI

    Etraflıca bir okuma, Barla
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.