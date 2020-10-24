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24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yazık olur sonra hatırlamazsan

Hasan ŞEN
24 Ekim 2020, Cumartesi
Şiir...

Hatırla kardeşim yakın tarihi

Yazık olur sonra hatırlamazsın

Kur’ân müfessiri büyük şarihi

Yazık olur sonra hatırlamazsan

 

Dedenin sarığı ile fesini

Hapishanelerin leş nefesini

Kelepçe sesiyle kırbaç sesini

Yazık olur sonra hatırlamazsan

 

Uyarmış gafletten güçlü ezanı

Daim Nurla doldurup fikir kozanı

Küfür karşısında Bediüzzaman’ı

Yazık olur sonra hatırlamazsan

 

Bir İngiliz ajan birkaç Fransız

Bir de onlara tabi yüzlerce kansız

Koca bir milleti koydu Kur’ânsız

Yazık olur bunu da hatırlamazsan

 

Hatırla yaşandı şöyle bir zaman

Camiler kapanıp yıkıldığı an

Dur dedi bunlara Nurslu kahraman

Yazık olur sonra hatırlamazsan

 

Osmanlı tarihi konuldu defe

Çok bühtan ettiler şanlı selefe

Kör vurduramaz oku hedefe

Yazık olur sonra hatırlamazsan

 

Çok önceden yapmışlardı planı

Gerçek diye okuttular yalanı

Tarih hatırlatır bir gün olanı

Yazık olur sen de hatırlamazsan

 

Fakir hep zararda elinde yok kâr

Mallar hep depoda bolca ihtikâr

Ondan zengin oldu üç beş sahtekâr

Yazık olur bunu da hatırlamazsan

 

Kim ördü millet başına çorabı

Bir gün sorar hata ile sevabı

Orada vereceğin gerçek cevabı

Yazık olur sana hatırlamazsan

 

Yakın tarih insan yutan bir umman

Kurtulan var elbet çokça kaybolan

Elbet bir gün ederiz bizler de bayram

Yazık olur o günü hatırlamazsan

 

Said Nursî diye mücahid biri

Haykırdı her dem Allahuekberi

Sarığı başında şanlı rehberi

Yazık olur sonra hatırlamazsan

 

Ey Hasan sen bunları söyledin nasıl

Bir destandır bu birinci fasıl

Kısa sözle maksad olmadı hasıl

Yazık olur devamını hatırlamazsan

HASAN  ŞEN

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