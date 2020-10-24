Şiir...

Hatırla kardeşim yakın tarihi Yazık olur sonra hatırlamazsın Kur’ân müfessiri büyük şarihi Yazık olur sonra hatırlamazsan Dedenin sarığı ile fesini Hapishanelerin leş nefesini Kelepçe sesiyle kırbaç sesini Yazık olur sonra hatırlamazsan Uyarmış gafletten güçlü ezanı Daim Nurla doldurup fikir kozanı Küfür karşısında Bediüzzaman’ı Yazık olur sonra hatırlamazsan Bir İngiliz ajan birkaç Fransız Bir de onlara tabi yüzlerce kansız Koca bir milleti koydu Kur’ânsız Yazık olur bunu da hatırlamazsan Hatırla yaşandı şöyle bir zaman Camiler kapanıp yıkıldığı an Dur dedi bunlara Nurslu kahraman Yazık olur sonra hatırlamazsan Osmanlı tarihi konuldu defe Çok bühtan ettiler şanlı selefe Kör vurduramaz oku hedefe Yazık olur sonra hatırlamazsan Çok önceden yapmışlardı planı Gerçek diye okuttular yalanı Tarih hatırlatır bir gün olanı Yazık olur sen de hatırlamazsan Fakir hep zararda elinde yok kâr Mallar hep depoda bolca ihtikâr Ondan zengin oldu üç beş sahtekâr Yazık olur bunu da hatırlamazsan Kim ördü millet başına çorabı Bir gün sorar hata ile sevabı Orada vereceğin gerçek cevabı Yazık olur sana hatırlamazsan Yakın tarih insan yutan bir umman Kurtulan var elbet çokça kaybolan Elbet bir gün ederiz bizler de bayram Yazık olur o günü hatırlamazsan Said Nursî diye mücahid biri Haykırdı her dem Allahuekberi Sarığı başında şanlı rehberi Yazık olur sonra hatırlamazsan Ey Hasan sen bunları söyledin nasıl Bir destandır bu birinci fasıl Kısa sözle maksad olmadı hasıl Yazık olur devamını hatırlamazsan HASAN ŞEN

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