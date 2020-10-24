Şiir...
Hatırla kardeşim yakın tarihi
Yazık olur sonra hatırlamazsın
Kur’ân müfessiri büyük şarihi
Yazık olur sonra hatırlamazsan
Dedenin sarığı ile fesini
Hapishanelerin leş nefesini
Kelepçe sesiyle kırbaç sesini
Yazık olur sonra hatırlamazsan
Uyarmış gafletten güçlü ezanı
Daim Nurla doldurup fikir kozanı
Küfür karşısında Bediüzzaman’ı
Yazık olur sonra hatırlamazsan
Bir İngiliz ajan birkaç Fransız
Bir de onlara tabi yüzlerce kansız
Koca bir milleti koydu Kur’ânsız
Yazık olur bunu da hatırlamazsan
Hatırla yaşandı şöyle bir zaman
Camiler kapanıp yıkıldığı an
Dur dedi bunlara Nurslu kahraman
Yazık olur sonra hatırlamazsan
Osmanlı tarihi konuldu defe
Çok bühtan ettiler şanlı selefe
Kör vurduramaz oku hedefe
Yazık olur sonra hatırlamazsan
Çok önceden yapmışlardı planı
Gerçek diye okuttular yalanı
Tarih hatırlatır bir gün olanı
Yazık olur sen de hatırlamazsan
Fakir hep zararda elinde yok kâr
Mallar hep depoda bolca ihtikâr
Ondan zengin oldu üç beş sahtekâr
Yazık olur bunu da hatırlamazsan
Kim ördü millet başına çorabı
Bir gün sorar hata ile sevabı
Orada vereceğin gerçek cevabı
Yazık olur sana hatırlamazsan
Yakın tarih insan yutan bir umman
Kurtulan var elbet çokça kaybolan
Elbet bir gün ederiz bizler de bayram
Yazık olur o günü hatırlamazsan
Said Nursî diye mücahid biri
Haykırdı her dem Allahuekberi
Sarığı başında şanlı rehberi
Yazık olur sonra hatırlamazsan
Ey Hasan sen bunları söyledin nasıl
Bir destandır bu birinci fasıl
Kısa sözle maksad olmadı hasıl
Yazık olur devamını hatırlamazsan
HASAN ŞEN