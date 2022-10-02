Çocuk yetiştirmek (4): Çocuğumuz kanaatkâr mı?

Oğlumla yürüyüşe çıkmıştık.

Kuşlar, kediler tefekkür dopdolu gezintimiz sonrası acıkmıştık, markete girip atıştırmalık alıp eve dönecektik. Raflarda olan ürünlerin fiyatları ateş pahasıydı. Lisanı halleriyle ‘bizi almayın’ dercesine. Herşeyin fiyatları her geçen gün artıyordu. Oysaki evde ne çok sağlıklı yiyeceğimiz vardı. Kanaat etme vakti çoktan gelmiş ve geçiyordu.

“Kanaat, tükenmez bir hazinedir” (Fethu’l-Kebîr, 2:309.) hadîsinin sırrıyla, çocuklarımıza bu pencereden yaşayarak anlatmaya ve örnek olmaya başlayabiliriz. Çocuklara ‘öyle parlak bir hazine varmış ki kimse onu tam anlayamadığı bir zamandayız’ diyerek hazineyi bulmaya, keşfetmeye yönlendirebilir, yaşamımızda kanaatkâr olmaya örnekler verebiliriz. Belki hayatın her alanında kanaat etmenin mutluluk kaynağı olduğunu anlatabiliriz. Kanaatkâr olan çocukların nasıl oldukları örnek model gibi sunum yapabiliriz.

‘Allah’ın bize vermiş olduğu tüm nimetlere şükürler olsun, benim kısmetim bu kadar elhamdülillah’ diyerek çocuklarımıza telkinler verebiliriz. Fakir ve aç çocukların olduğunu onlara dua ederek yardıma koşmamız gerektiğini onlara dua ve şükür kapısını aralayabilir, elindeki oyuncak ya da kıyafetlerden fakirlere paylaşmak için ayırabileceğimizi söyleyerek hayat yardımlaşmadır mesajını verebiliriz. Kanaat nasıl bir hazine ki tükenmeyen, belki de çoğalan bizi zenginleştiren eşsiz bir nimet. Rabbim bizi bu nimete nail eylesin inşaallah.

Çocuklara ‘sanki yedim’ hikâyesini anlatarak canımızın istediği yiyecekleri gidip marketten almak yerine kumbaramıza attığımızda biriken paralar ile ihtiyacımız olanı alabileceğimizi söyleyerek onlarla birlikte gün içerisinde ‘sanki yedim’ hakikatını oyuna çevirerek şakalaşabiliriz. ’Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli’ olduğuna göre biz anne babalar olarak Allah’ın rızasını gözetip kanaatkar olursak Allah da bize kanaatkar çocuklar nasip eder.

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde şöyle buyurur: “İsraf etmeyin; çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” (el-En’âm, 141) Çocukların bu konuda sevdiği hikâyeler okuyabilir, sohbetler edebiliriz. Rabbim bize muvaffakıyet nasip eylesin. Amin.