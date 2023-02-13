"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Mazlumun yanında olmak

Hüseyin GÜLTEKİN
13 Şubat 2023, Pazartesi
Haksızlıklara, hakaretlere düçar olanların yanında olmak, haksızlıkları, hukuksuzlukları yapanların karşısında olmak başta ehl-i din olmak üzere bütün insanların üzerinde önemli bir vecibedir.

Bu gibi vecibeleri dikkate almamanın, olup bitenlere seyirci kalmanın, beraberinde bazı manevi mesuliyetleri getireceğinin farkında olan her insanın üzerine düşeni yapması gerekir.

Bilmeden hakkı çiğnenmiş mazlumların yardımına koşmak, onlara maddi-manevi destekte bulunmak yine her vicdan sahibi inşa için sorumluluktur.

Kısaca tahakkümü, zorbalığı meslek edinerek acizlere, zayıflara zulmeden lerin karşısında olmak; ehl-i vicdanın dikkate alması icap eden bir vecibedir.

Haksızlıklara uğrayan düşman da olsa, gayr-i mislim de olsa onun gasp edilen haklarının ve hukuklarının iadesi noktasında yardımda bulunmak adil olmanın gereğidir.

Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkarken de şahısların makam-mevkilerine göre değil; adalet prensibinin gereği olarak onların safında yer almak icap eder.

Bu meyanda şahit olunan hukuksuzluklara ve keyfîliklere karşı bir kesimden yapılan haklı itirazlar elbette tam da yerinde duruşlardır. Ama tepkilerin, hiçbir kanunî gerekçe olmadan, haksızlığa uğrayanlar için de gösterilmesi gerekmez miydi?

Aynı şekilde “iltisak” gibi, yasalarda karşılığı olmayan, sudan bahanelerle; senelerdir hapishanelerde ömür tüketenlerin düştüğü duruma başta siyasiler olmak üzere birçok kesimin sessiz kalması ne ile izah edilebilir?

Adaleti, hak ve hukukları rafa kaldırarak yoluna devam eden başta iktidar ve onun medyası bir tarafa; hak ve hukukları gasp edilenlere hiç değilse muhalefetin sahip çıkması gerekmez miydi? Onlar da hep toplumda nam yapmış, belli mevkilerde olup da bir şekilde hakları gasp edillen bazı mağdurlar üzerinden hak-hukuk mücadelesi vermekle yetiniyorlar.

Halbuki adalet, hak ve hukuk arayışlarında herkes tıpkı Yeni Asya’nın yaptığı gibi “herkes için adalet” parolasıyla fark gözetmeden; makam-mevki gözetmeden, haksızlıklara maruz kalan bütün mazlumların yanında olmalıydı. Herkes meşru dairede tepkilerini ortaya koyabilse, işlenen hukuksuzluklar belki kısa zamanda asgariye inerdi.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem vergileri nereye gitti?

    100 bin konut hasarlı

    Hatay Havalimanı'na ilk uçuş

    Katar'dan Türkiye'ye konteyner desteği

    İskenderun'da depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış kurtarıldı

    18 ve 7 yaşındaki kız kardeşlerden 161 saat sonra sevindiren haber

    Yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün "Mukadderat " dedi

    Madenciler 160 saat enkaz altında kalan kadın ve çocuğa ulaştı

    160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı sevindirdi

    New York ve New Jersey'den de Türkiye'ye destek

    ''Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz''

    13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak

    Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geldi

    "Fay üzerine yapılaşmanın engellenmesi" uyarısı

    Depremin 155. saatinde 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu kurtarıldı

    Adıyaman'da depremin 152. saatinde sevindiren haber

    Yardım seferberliği devam ediyor

    Gazze sahilinde kumdan dev tablo

    Suriye'de de ölü sayısı artıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Felâketten sonra gelen saadet
    Ali FERŞADOĞLU

    “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mazlumun yanında olmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ve fitreler depremzedelere
    Mehmet Pekel

    Deprem tablosu üzerine
    Mehmet KARA

    6 Şubat depremi
    M. Said ZEKİ

    Toparlanıp yeniden başlıyoruz!
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset cereyanları sizi tefrikaya atmasın!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.