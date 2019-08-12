"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Nurlara lâyık talebe olabilmek

Hüseyin GÜLTEKİN
12 Ağustos 2019, Pazartesi
Haramların, günahların sel gibi üzerimize geldiği fitne asrında Bediüzzaman gibi bir mürşde layıkıyla talebe olmak, Risale-i Nurdan gereği şekilde istifade edebilmek bu zamanda paha biçilmez bir ihsan-ı İlahidir.

Kaçırılmaz bir şans, her insana nasip olmayan bir lütuf olarak bize sunulan bu ilim hazinesinden gereği şekilde istifade ederek, önümüze koyduğu ölçü ve prensipleri dikkate alıp yaşamakla mümkündür.

Nurları bolca, anlayarak okuyup, daha da önemlisi amel ederek Nurlardan istifade edilebileceğini unutmamak lazım. Amele dönüştürülmeyen ilimlerin hiç bir faydasının olmayacağı gibi hizmetlere perde olup, zarar vermek de söz konusu olabilir.

Zübeyir ağabeyin; “Günlük Risale-i Nuru on sayfa okuyan kendini kurtarır; onbeş sayfa okuyan gayrete gelir; yirmi sayfa okuyan hizmet eder” tespitlerinin asgari bir nispet olduğunu farz ederek, elden geldiğince okumaya çok daha zaman ayırmak lazım. Müellif-i muhteremin kendi eserini günlük bazen yüz, iki yüz sayfa okuduğunu; Zübeyir ağabeyin de günlük zamanının yakalaşık on dört saatini Nurları okuma ve mütalaa ile geçirdiğini dikkate aldığımızda, bizim bu eserlere ne kadar ihtacı olduğu izahtan varestedir.

Asıl olanın amel olduğunu; lisan-ı kalden ziyade lisan-ı halin daha makbul, daha önemli, daha tesirli olduğunu hemen Nur hadimlerinin mutali olduğu bir hakikattır. Velakin okumadan, bilmeden doğru amel etmenin, istenilen manada hak ve hakikatları yaşantımızla göstermenin de mümkün olmadığını dikkate almak şart.

Nurlardan istenilen manada istifade etmenin bolca ve doğru okumaktan ve yaşamaktan geçtiğini bilmemiz lazım. Bunun tersine az okuyup, kulaktan dolma bilgi ve malümatlarla, Nurlardaki ölçü ve prensiplerle örtüşmeyen söz ve beyanlarda bulunmak beraberinde manevi mesuliyetleri getirir.

Bediüzzaman gibi bir dahiye talebe olmak; Risale-i Nur gibi eşsiz bir ilim hazinesine şakirt olmak önemli bir lütf-i İlahi, bir ihsan-ı İlahi olduğundan; bu şerefli değerlere layık bir yaşantı içinde olmak hal ve davranışlarımızla çevremize de örnek olup, nümune-i imtisal olmak önemli bir vecibedir.

Uhrevi hayatımızı ciddi manada tehdit eden, dakikada yüzlerce günahlara ve haramlara maruz kaldığımız ve kırk vefiyattan ancak bir kaç kişinin imanla terhis teskeresini aldığı bu helaket ve felaket asırda Nurun sadık talebelerinin inşallah imanla saadet-i ebediyeye nail olcaklarını müjdeleyen müellif-i muhtereme ve onun cihanbaha eserine layık talebe olmaktan daha büyük, daha önemli, daha değerli bir vazife, bir meşgale olabilir mi?

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dillerde aynı dua

    BM, Aden'deki son 4 güne ait ağır bilançoyu açıkladı

    Gürcistan Başbakanı: Kurban Bayramı sevginin ve muhtaçlara destek vermenin bayramıdır

    Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde baskın!

    Ahmet Gümüş'ü rahmetle anıyoruz

    Uçurumdan düşerek şehit olan Uzman Çavuş ebediyete uğurlandı

    Yemen’in çığlığı

    Problemleri konuşarak çözelim

    "ABD, Münbiç'te üzerine düşeni yapmadı"

    'İsrail'in saldırılarını durdurun'

    Filistin: Ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacağız

    Yurt genelinden yine bilindik görüntüler

    Çanakkale'deki orman yangınında son durum?

    Çok sayıda Avrupa Kulübünden Kurban Bayramı'na ilişkin tebrik mesajları...

    Son başvuru tarihi 6 Eylül: Antarktika'ya gidecek bilim insanları belirleniyor...

    Uzmanlardan 'et alerjisi' uyarısı

    ''Bir bayram daha çocuklarımızdan ayrı geçiyor''

    Putin'den Kurban Bayramı tebriği

    "Uzak Doğu'nun Filistin"inde özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı...

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Siyaset bayram sonrasına hazırlanıyor
    Faruk ÇAKIR

    Daha güzel haberler duyalım
    Genel

    Dillerde aynı dua
    Süleyman KÖSMENE

    Nimetin gerçek fiyatı nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İfade hürriyeti, şâhâne serbest olmalı
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı
    Sebahattin YAŞAR

    O ‘bir gün’ de (bugün) olacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Rabbimizi tanımak
    Risale-i Nur'dan

    Kurban, sahibine Sırat’ta binek olacak
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hüsün-kubuh çizgisinde illet-hikmet dengesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.