Oltaya takılan balık misali

Olta ile balık avlamaya gidenler bilirler; oltanın ucuna takılan yemi almak için bunun bir tuzak olduğunun farkına varmaz, iğnenin ucundaki yemeyi almaya çalışırken oltaya takılarak canından olur.

Yani bir yemi alayım derken kendisi yem olur. Hatta oltaya takılan arkadaşlarının bu acı durumunu seyreden diğer balıklar da olup bitenden ders almadan onlar da her defasında oltaya takılarak balıkçıya yem olurlar.

Tam yerinde bir teşbihle kendilerine kurulan tuzakları fark edemeyen veya başına gelmesi kesin olan musîbetleri göremeyen, felâketten felâkete düçar olan nice insanlar var ki işte bu gibi insanlara böyle benzetme yaparlar.

Bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hata ve yanlışların sonucunda düçar oldukları musîbet ve belâlardan ibret almayarak, bu musîbetzedelerin işledikleri yanlışların aynısını yapmak suretiyle başlarına gelecek olan musîbet ve felâketlere dâvetiye çıkaranlara maalesef rastlıyoruz.

Hepsi bir tarafa şu bir zamanlar hemen herkesin, her kesimin hizmetlerine, faaliyetlerine meftun olup, övgüler yağdırdığı, devletin bütün kapılarının sonuna kadar açıldığı, malûm yapının da sahip oldukları devasa medya organlarıyla mevcut iktidarı desteklemeyi cihad-ı manevî sayarak yoluna devam etmişlerdi. Sonra toptan terör örgütü ilân edildiklerini hemen herkes biliyor.

Düşürüldükleri tuzağın farkına varmadıklarından kendilerinin ötesinden maddî ve manevî olarak mağdur olan onbinlerce insanların düçar oldukları musîbet ve belâlardan ders çıkarabilme ferasetinden yoksun olanların ‘oltaya takılan’lardan bir farkları var mı sizce?

Olup bitenlerden ibret almayıp ders çıkarmayanlar yalnız dinî cemaatler mi? Hayal ettikleri maddî imkânları, meftun oldukları makam mevkileri ilânihaye kaybetmemek için gücü elinde bulunduran yetkililerin gözüne girmek için, hemen her gün doğru icraatları köpürterek, yanlış uygulamaları milletin gözünden saklayıp kamufle ederek, hatta alkışlayarak manşetlerle reklâmlarını yapan gazeteciler geçmişte iktidarın borazanlığını yapanlar biraz eleştirdiklerinde nasıl da kenarından itildiklerini görmüyorlar mı? Bu hallerden ibret alıp, ders çıkarabilme basiretini gösteremeyen iktidarın yanlışlarını da alkışlamayı meslek haline getiren, meddahlık yarışına giren medya patronları ve yazar çizerleri bu gidişle temenni etmeyiz, ama her halde akibetleri oltaya takılan balık misali gibi olacak gibi görünüyor.