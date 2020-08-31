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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Rakamların dili ile korona

Hüseyin GÜLTEKİN
31 Ağustos 2020, Pazartesi
Dünyada çeşitli hastalıklardan ve sebeplerden dolayı yaklaşık altı ayda vukubolan ölümler ile ilgili rakamlara bakalım:

Kanserden; 3,5 milyon. Kalp ve damar hastalılarından; 9  milyon. Sıtmadan: 250.000 Bulaşıcı hastalıklardan: 3.160.000 Beş yaşın altındaki çocuk ölümleri: 1.900.000 İntihar olayları: 265.000 Trafik kazalarındaki ölümler: 330.000 Alkole bağlı ölümler: 650.000 Sigaraya bağlı ölümler: 1.260.000 HIV ölümleri: 405.000

Bütün insanlığı endişe ve korkuya sevk eden, dünyanın bir numaralı gündemin oluşturan koronadan bu güne kadar yaklaşık olarak ölenlerin sayısı: 495.000.

Görüldüğü gibi ilk sırayı dokuz milyon ile kalp ve damar hastalıkları; ikinci sırayı üç buçuk milyon ile kanser hastalıkları alıyor. Daha sonra çeşitli bulacı hastalıklarından; beş yaşın altındaki çocuk ölümleri... Hemen hepsindeki ölüm oranları koronadan kaynaklanan ölüm oranlarının kat kat üstünde.

Soru şu: Neden milyonlarca insanların ölümüne sebep olan kalp ve damar hastalıklarından, kanserden, daha başka bulaşıcı has- talıklarından bahs edilmiyor; milyonlarca cana sebep olan çocuk hastalıklarından veya sigaraya bağlı ölümlerden söz edilmiyor da koronadan bahsediliyor. Aşırı tahşidatlarla her gün nazar-ı dikkatler neden koronaya çevriliyor? 

Türkiye’deki korona muamması da dünyadakinden farklı değil. Ülkemizde çeşitli hastalıklardan kaynaklanan yaklaşık olarak günlük ölümlerin sayısı: 1200. Bu rakamda korona kaynaklı ölümlerin payı ortalama 17-18 kişi. 

Bir emanet-i İlâhî olan her türlü hastalığa karşı vücudumuzu korumak önemli bir vecibe, dikkate almamız gereken bir sorumluluk. Yalnız korunaya değil bütün hastalıklara karşı gerekli tedbirleri almakla vazifeliyiz.

Velâkin yukarıdaki ölüm rakamları diğer hastalıklara bağlı ölümlerle kıyaslayınca koronadan kaynaklanan ölümlerde bir abartı yok mu?

Aylardır mübalâğalı yayınlarla korona veya başka hastalıkları önleme noktasında faydası olur mu? Böyle durumların vücudun bağıklık sistemini tahrip edeceğini dolayısıyla faydadan ziyade zararlı olduğunu tıp otoriteleri her fırsatta söylüyorlar.         

Hastalıklar ve musîbetler duâların vakti iken koronaya tedbir adına ibadet ve duâların ‘ertelenmesi’nin ne gibi faydası oldu acaba?

Milyonlarca işsizin oluşmasına yol açan bir musîbetle karşı karşıyayız. Tez zamanda bu musîbetten kurtulmamız için bol bol duâ edelim inşallah.

Not: “Korona testim pozitif çıktı, şu anda ağır bir semptomum yok. Evde karantinadayım. Müstecap duâlarınızı bekliyorum.” H. G.

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