Yeni Asya haklı çıkıyor

Yeni Asya, çıktığı ilk günden bu güne kadar attığı manşetlerle, verdiği haberlerle, yazar ve çizerleriyle ülkemiz ve milletimiz adına önemli hizmetlerde bulundu, bundan sonra da bulunmaya devam edecektir inşallah.

Üstad Bediüzzaman’ın fikir ve düşüncelerini yaymayı vazife bilen, onun tavsiye, ölçü ve prensipleri ışığında yayın yapmayı şiar edinen Yeni Asya bu sayede bu güne kadar hep isabet kaydetti. Aldanmadı, aldatmadı, okuyucularını mahçup edecek yanlış yollara sapmadı.

Üstlendiği ulvî dâvânın haysiyetini, şerefini korumayı vazife bildi Yeni Asya. Onu lekedar edecek hiçbir neşriyatta bulunmadı bu güne kadar Yeni Asya. Bundan sonra da Risale-i Nur’un medyadaki dili olmaya devam edecektir inşallah.

Başta darbe dönemleri olmak üzere, ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde nice insanların yollarını kaybedip çıkmaz sokaklara saptığı dönemlerde Yeni Asya sahip olduğu şaşmaz pusula ile, karanlıkları aydınlatan yol gösterici oldu.

12 Eylül darbesiyle meşrû hükümeti silâh zoru ile alaşağı eden demokrasi, hak ve hürriyet katillerini o dönemde hemen her kesimden insanların kahir ekseriyeti yapılanlara sessiz kalmanın ötesinde darbecileri alkışlarken Yeni Asya ağır bedeller ödeyerek şiddetle karşı çıktı. Hazırladıkları darbe anayasalarına halkın % 92’si kabul oyu verirken; Yeni Asya attığı “hayır” manşetleriyle gündem oluşturdu. Yıllar sonra ancak Yeni Asya’nın haklılığı anlaşıldı.

Ergenekon-Balyoz dâvâları döneminde de Yeni Asya yine her zaman olduğu gibi olup bitenlere karşı itidalli, dikkatli ve temkinli davrandı. Ama gazetenin bu isabetli duruşunu malûm bazı çevreler damgalamakta bir beis görmediler. Ta ki yetkililerin; “kumpas kurulmuş...” dedikleri güne kadar.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde de Yeni Asya geçmişte olduğu gibi yine aynı şekilde kararlı net bir şekilde darbeyi lânetlediğini attığı manşetlerle, dile getirdiği köşe yazılarıyla dosta düşmana gösterdi. Gerçek suçluların en kısa zamanda yakalanıp, yargıya teslim edilerek, hak ettikleri cezalara çarptırılmasını ısrarla hep dile getirdi.

Ama gelin görün ki Yeni Asya’nın ısrarla dile getirdiği tamamen hukuka uygun bu doğru ikaz ve tavsiyeleri göz ardı edildiği gibi, darbenin ağır faturası kendilerinin tesbitleriyle darbe ile alâkası olmayan masumlara çıkarıldı. Darbenin beyin takımına bu güne kadar maalesef dokunulmadı.

Yayın hayatı boyunca ağır bedelleri göze alarak her türlü darbeye karşı olmayı meslek edinen Yeni Asya’nın bu net ve kararlı tavrına rağmen bu gün de yine müfteriliği meslek bilenler var. Ama boşuna uğraşmasınlar...