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6 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Git başımdan bela mısın?

İbrahim Aktaşcı
06 Şubat 2024, Salı
Bir zamanlar, Anadolu’da, baharın tadını çıkarmak isteyen bir aile pikniğe gider.

O vakitler şimdiki gibi pikniğe özel mesire alanları, çardaklar yoktur. Bağa, bahçeye, kıra gidilir, gölgesinden istifade edilecek bir ağaç bulununca da halılar kilimler serilirmiş.

Piknik günü, ayakkabıları evde unutulan küçük çocuğu annesi şöyle tembihler: “Sen şimdilik arabada otur, ayaklarına diken batmasın. Biz halıları serince gelir seni alırız. Radyoyu da açtım, haydi dinle...”

Çok geçmeden, arabada oturması tembihlenen çocuk ayaklarına dikenler batmış, ayakları kanlar içinde annesinin yanına çıkagelir. 

Çocuğu o vaziyette gören annesi, “ben sana arabada otur demedim mi niye geldin” diye çıkışınca, küçük çocuk ağlayarak şu cevabı verir: “Ama radyodaki adam bana ‘git başımdan bela mısın’ dedi…”

Bugünkü yazımız “git başımdan bela mısın” sorusuna muhatap olanlar için gelecek.

Türkiye’de son yıllarda bu soruya en çok muhatap olan ve zırt-pırt değiştirilen iki makam var. Birisi Beşiktaş’ın teknik direktörü diğeri ise Merkez Bankası Başkanı.

Mehmet Şimşek ekonominin başına geçince, Hafize Gaye Erkan da Şimşek’in referansıyla Merkez Bankasının Başkanı olmuştu. 

Göreve geldiği günlerde, kendisi hakkında Amerika’da açılan davayla gündeme gelen Erkan, sonrasında ise gündemden hiç düşmedi.

Kiralık ev bulamadığı için ailesinin yanında kalan ve enflasyonu bina görevlisi Sâdık abisine soran Erkan, görevden affını istemeden kısa süre önce de babası üzerinden gündeme gelmişti.

İddiaya göre, Merkez Bankasında Gaye Erkan’ın babasına da makam odası açılmış, Peder Bey de hazır gelmişken bir işin ucundan tutayım demiş. Peder Beyin ilk icraatı ise bir Merkez Bankası çalışanını işten çıkarmak olmuş. 

İlkokulda her sınıfın bir “sınıf annesi” olur, sınıf annesi ise kimi zamanlar öğretmenin işlerine dahi karışırdı. Merkez Bankasındaki işlere el atan Gaye Erkan’ın babasına, sınıf annesinden ilhamla “para babası” mı denilse tartışmaları yapılırken ortaya çıktı ki meğer Erol Erkan, Mehmet Ağar’ın akrabasıymış.

Hafize Gaye Erkan için ailesi üzerinden yapılan bu haberler bardağı taşıran son damla oldu. Erkan sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile “görevden affını” istedi. Yani Türkçe mealiyle “görevimden istifa ediyorum” dedi.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Erkan’ın “istifa etmediği” Cumhurbaşkanı tarafından “görevden alındığı” anlaşıldı.

Aradaki fark ise şu: Erkan, görevden alınmış olunca, iki yıl süreyle daha Merkez Bankası Başkanı maaşı almaya devam edecek. Tıpkı Beşiktaş’ın görevden alınan hocaları gibi…

Şu soruyla yazımızı bitirelim: 

Radyoda çıkan “git başımdan bela mısın türküsünü” üzerine alınan ve arabadan inen Erkan, sizce arabadan kovulmuş mudur, kendisi mi inmiştir?

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