Hadisleri yazan Abâdile-i Seb’a (7 Abdullahlar) kimlerdir?

Hadisler Nasıl Kaydedildi?

Peygamberimizin (asm) Ashabı içinde 200, başka bir rivayete göre de 300 Abdullah vardır. Bunların en meşhurları; ilmî dirâyeti, fazîleti, ihlâsı, takvası ve fetvâları ile bilinen 7 Abdullah’tır. Abdullah’ın çoğulu abâdile’dir. Seb’a da 7 demektir. Kur’ân ve sünnete bağlı ve ilimler ile meşhur bu 7 Abdullah’a, “Abâdile-i Seb’a” denir.

Hadisleri yazarak ve ezberleyerek meşhur olmuş, ilim ve içtihad sahibi Abâdile-i Seb’a şunlardır:

Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Mes’ûd, Abdullah ibni Selâm, Abdullah ibni Revâha, Abdullah ibni Amr İbnü’l-Âs, Abdullah ibni Ebu Evfâ (Radiyallahu anhum)

Sahâbe-i Kiram içinde fıkıh bilgisi ve fetvaları ile meşhur 4 Abdullah daha vardır. Bunlara da “Abâdile-i Erbaa” denir. Onlar da şunlardır: Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Zübeyr, Abdullah ibni Amr İbnü’l-Âs’tır.

Özellikle Abdullah ibni Amr İbnü’l-Âs, hadisleri yazmak için izin istiyor hem yazıyor, hem de ezberliyordu. Peygamberimizin (asm) peşinden hiç ayrılmıyordu. Hatta öyle çok yazıyor ve ezberliyordu ki; arkadaşları bir defasında ona: “Yahu sen ne yapıyorsun? Resûlullah’ın yanından hiç ayrılmıyor ve sürekli yazıyorsun. Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın öfkeli ânı olur sakin ânı olur onu rahat bırak!” dediler.

O da yazma konusunda tereddütte kaldı ve bu olayı Peygamberimize (asm) anlattı. Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm da Abdullah ibni Amr İbnü’l-Âs’a: “Sen yazmaya devam et! Çünkü, Allahu Teâlâ’ya yemin ederim ki, ağzımdan hak ve doğru sözden başka bir şey çıkmamıştır.” buyurdu.

En çok hadis rivâyet eden Ebû Hüreyre onun hakkında şöyle demiştir: Abdullah ibni Amr İbnü’l-Âs; Resûlullah’ın hadislerini benden sonra en çok o ezberliyor ve o yazıyordu. Çünkü o hem ezberliyor ve hem de yazıyordu. Ben ise sadece ezberliyordum ve yazmıyordum.”

“Asr-ı Saadette daha peygamberimiz (asm) hayatta iken onun mu’cizelerini ve ahkâmla ilgili hadislerini pek çok Sahabe yazdılar. Özellikle Abâdile-i Seb’a (meşhur 7 Abdullâhlar) hadisleri yazıp kaydettiler. Husûsan Tercümânü’l-Kur’ân olan Abdullah ibni Abbas ve Abdullah ibni Amr İbnü’l-Âs, bâhusus otuz kırk sene sonra, Tâbiînin binler muhakkikleri, ehâdîsi [hadisleri] ve mu’cizâtı [mucizeleri] yazı ile kaydettiler...” 1

İman, istikâmet, ihlâs, tahkîk, Kur’ân, sünnet ve Sahabe üzere kalınız.

Dipnot:

1. Mektubat s. 113.