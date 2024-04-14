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14 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Medya günümüzün cihad atlarıdır

İbrahim Günaydın
14 Nisan 2024, Pazar
Bârikî Urve İbn-i Ca’d radiyallahu anh’ten rivâyete göre, Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm: “Gazâya giden atın alnına dökülen saçlarında kıyâmet gününe kadar hayır düğümlüdür. Hayır, âhirette sevap, dünyada ganîmettir” buyurmuştur.

Bu hadiste hayır ve sevap kazandıran, cihad için beslenen ve Allâh yolunda olan atlardır. Diğerleri değildir.

Başka bir rivâyete göre de bir gün Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem; cihad atının başından alnının üstüne sarkan saçlarını mübârek parmaklarıyla bükmüş ve bükerken de, “Cihad atının alnına dökülen perçeminin her büklesinde hayır bağlıdır” buyurmuştur.

Başka bir hadiste de Sevgili nebîmiz, “Hayır, bereket ve saâdet gazâya hazırlanan atın alnındaki perçemlerinde bağlıdır” buyurmuştur.

Cenâb-ı Hak da Enfâl sûresinin 6.âyetinde, “Ey mü’minler! Siz de düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği her kuvvetten ve bağlanıp beslenen atlardan hazırlayınız!” buyurmuştur.

Bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu âyeti minberde okudu ve iki defa, “İyi biliniz ki, bugün kuvvet ok atmaktır. İyi biliniz ki bu gün kuvvet ok atmaktır” buyurdu.

Zaman geçtikçe ve teknoloji geliştikçe cihad vasıtaları değişmiştir. Dîne hizmetin araçları basın yayın ve medya olmuştur. Hizmet arabaları, her türlü arabalar ve diğer vasıtalardır. Ekran, gazete, dergi, kitap ve fuarlardır.

Çünkü bu zamanda tebliğ ve İslâm’a hizmet îlânatla olur. Matbûat ve yazı ile olur.

Çünkü yazı hizmeti pek önemli ve çok cihetten ibâdettir. Hayır ve bereket, yazarın düşmana attığı ve hedefi 12’den vurduğu harflerdedir. Hayır, bereket, güç ve sevap gazetenin makâlelerindedir.

Hayır, saâdet ve cihad, istişâre ve şahs-ı mânevîdedir. Günümüzün tebliği ve cihâdı basın ve medyâ ile olur. Çünkü kuvvet budur. Yazılı her cümle; hem teliğ ve hem de düşmana atılan bir oktur.

Gazete, dergi, kitap, şiir ve yazılar günümüzün pek çok sevaplı cihad atlarıdır. “Harıl harıl ve nefes nefese koşan cihad atlarına yemin olsun!..” (Âdiyât sûresi)

Îman, istikâmet, ihlâs, irşad, Kurân ve sünnet üzere kalınız.

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