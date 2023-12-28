Peygamberimiz (asm) şu 30 belâdan Allah’a sığınırdı

1.Ey benim Allâh’ım! Âcizlikten sana sığınırım.

2.Ey benim Allâh’ım! Tenbellikten sana sığınırım.

3.Allâh’ım! Korkaklık ve zor âile geçiminden sana sığınırım.

4. Allâh’ım! Cimrilikten ve pahillikten (kıskançlık) sana sığınırım.

5.Ey benim Allâh’ım! Zahmetli yaşlılıktan ve ihtiyarlığın sıkıntılarından sana sığınırım.

6.Ey Allâh’ım! Zulmetmekten, zâlim olmaktan ve merhametsizlikten sana sığınırım.

7.Ey Allâh’ım! Gaflet içinde yaşamaktan ve gaflete dalmaktan sana sığınırım.

8.Allâh’ım! Zor âile geçiminden ve geçimsizlikten sana sığınırım.

9. Ey benim Allâh’ım! Zillet ve aşağılık içinde yaşamaktan sana sığınırım.

10.Allâh’ım! Miskinlikten, yoksulluktan ve problemli yerde oturmaktan sana sığınırım.

11. Allâh’ım! Fakirlikten sana sığınırım.

12.Allâh’ım! İnkârdan ve sapıklıktan sana sığınırım.

13.Allâh’ım! Açık ve gizli her türlü şirkten sana sığınırım.

14.Allâh’ım! Fısktan ve her türlü kebâirden sana sığınırım.

15.Allâh’ım! Şikaktan ve her çeşit fitne ayrılıklarından sana sığınırım.

16.Allâh’ım! Nifaktan ve her çeşit münâfıklıktan sana sığınırım.

17.Allâh’ım! Âfetli ve şirkli şöhretten sana sığınırım.

18.Allâh’ım! Riyâdan ve gösterişli amellerden sana sığınırım.

19.Allâh’ım! Sağırlıktan ve sağırlığın zahmet ve sıkıntısından sana sığınırım.

20. Allâh’ım! Dilsizlikten ve dil tutukluğu marazından sana sığınırım.

21. Allâh’ım! Her türlü cünûn ve delilikten sana sığınırım.

22. Allâh’ım! Cüzzâm hastalığından sana sığınırım.

23. Allâh’ım! Cild hastalığından ve cilddeki lekelerden sana sığınırım.

24.Allâh’ım! Her çeşit cılızlık ve sıskalık marazlarından sana sığınırım.

25.Allâh’ım! Borcun bana galebe etmesinden sana sığınırım.

26.Allâh’ım! İnsanların bana sıkıntı vermesinden, zor kullanmasından ve beni üzmelerinden sana sığınırım.

27.Allâh’ım! Maddî ve mânevî vermiş olduğun nimetlerin yok olmasından sana sığınırım.

28.Allâh’ım! Vermiş olduğun sıhhat ve âfiyetin yok olmasından sana sığınırım.

29.Allâh’ım! Âni ve beklenmedik âfet, gazap ve cezâlarından sana sığınırım.

30.Ey benim Allâh’ım! Senin her türlü öfke ve gazabından sana sığınırım. ÂMİN!

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, bu 30 şeyden Allâh’a sığınır ve duâ ederdi. Ve ümmetine de bu belâ ve âfetlerden Allâh’a sığınmalarını, bunları insanlara hatırlatmalarını ve bunlarla insanlara öğüt ve nasîhatta bulunmalarını emrederdi.