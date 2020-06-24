Çocuğunuzu tatilde ihmal etmeyin

Sayın Velimiz;

Eğitim ve öğretim yılımızı geride bıraktık. Çocuklarımız çok çalıştılar ve güzel bir tatili hakettiler.

Tatil, hem dinlenme hem de çocuğun ailesiyle daha fazla vakit geçirmesi için güzel bir fırsattır.

Çocuğunuzla beraber iyi bir tatil geçirmeniz dileğiyle...

Sayın Velimiz;

Unutmayın ki, önemli olan çocuğun anne ve babasının sevgisinden şüphe etmemesi ve bu sevginin, başarısız olsa da süreceğini hissetmesidir.

Çocuğa, yaşına göre verip fazla müdahale etmeden kendi gücünü sınamasına ve hatalarından ders çıkarmasına fırsat verilmelidir.

Biliyoruz ki, öğrencilerimiz bu zorlu eğitim yılında çok yoruldu.

Kocaman bir eğitim yılının ardından aldıkları karneyi sadece başarının göstergesi olarak yorumlamak doğru değildir.

Karne, aynı zamanda dönem boyunca çocuğun derslere olan katılımının ve öğrenme isteğinin, hangi dersleri sevdiğinin ve nelere ilgi duyduğunun bir göstergesidir. Ayrıca davranışlarının, anne ve babanın tutumlarının bir aynasıdır diyebiliriz.

Karne ile ilgili incitici sözler, ağır yorumlar ve tehdit ihtiva eden sözler, çocukların okula karşı isteksizlik, dikkat sorunları, kendisine ve kardeşine karşı saldırgan bir tutum içerisine girmesine sebep olabilir.

Çocukları başka birileri veya kardeşiyle karşılaştırmak yerine, kendi performansı kapsamında değerlendirmek çocuk açısından olumlu bir gelişim sağlayacaktır.

Sayın velimiz;

Tatilde, mümkün olduğu kadar, bütün bir dönemin yorgunluğunu atabilmek ve zihni bir müddet rahatlatmak, çalışmak kadar önem taşır.

Eğer çocuklarımızın eksikleri varsa, tekrarlar yaparak eksikleri kapatmaya çalışarak tatili verimli bir şekilde değerlendirin. Birlikte bol bol kitap okuyarak hem kendisini geliştirsin hem de çocukların kitap okuma alışkanlığını kazanmaları konusunda onlara örnek olun.

Çocuklarımıza güzel hediyeler vererek sevindirin. Ama unutulmaması gereken bir şey varsa, o da; çocuklarımıza verilecek en güzel hediyenin “güzel sözler” olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.

Ve unutmayın ki, çocuklarımıza vereceğimiz belki de en anlamlı hediye, birlikte geçireceğiniz güzel anıları biriktirmesini sağlamak olacaktır!

(İmza: Filanca İlkokulu Okul İdaresi ve Rehberlik Servisi)