Birbirlerine kırılan iki arkadaştan biri, uzun bir aradan sonra diğerinin kapısını çalar.

“Kim o?” diye seslenir içerdeki. “Benim” der kapıyı çalan. “Burada ikimize birlikte yer yok” diye cevap verir öbürü. Aradan uzunca bir zaman geçer. Yeni bir umutla tekrar çalar sevdiği arkadaşının kapısını. “Kim o?” diye sorar yine içerideki. “Sen’im” der bu sefer. Ve kapı sonuna kadar aralanır. Hz. Mevlânâ “Hakikî muhabbet nedir?” diye soranlara şöyle cevap verir: “Birisinin kalbinde taht kurmak, sevgisini kazanmak istiyorsanız, öylesine sevmelisiniz ki, benliğinizi bırakıp adeta o olmalısınız.”

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