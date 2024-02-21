"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AİHM’in Yeni Asya kararı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Şubat 2024, Çarşamba
Beş yıldır süren malûm davada oy birliğiyle verilen beraat kararının ardından, Yeni Asya’yı hedef alan hukuksuz uygulamalardan birine daha esaslı bir hukuk freni geldi. Hukuk danışmanı Kadir Öztürk’ün X hesabından paylaştığı yazısında aktardığına göre:

Cezaevinde talep ettiği Yeni Asya’nın verilmemesini AİHM’e taşıyan Mehmet Çiftçi, bu uygulama ile, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ‘İfade özgürlüğü’ başlıklı 10. maddesinde güvence altına alınan bilgi ve fikir edinme hakkının ihlal edildiği şikayetinde bulundu.

Ve AİHM, 30 Mayıs 2023’te Türk hükümetini şu soruları cevaplandırmaya davet etti: 

Sözleşmenin 10§1 maddesi anlamında, yetkililerin söz konusu gazeteyi satın almayı veya dağıtmayı reddetmesi nedeniyle başvurucuların ifade özgürlüğüne, özellikle bilgi ve fikir edinme haklarına bir müdahale olmuş mudur? Eğer öyle ise bu müdahale yasayla öngörülmüş müydü ve m. 10§2 açısından gerekli miydi?

Hükümet, “ifade özgürlüğü hakkına müdahalede bulunulmadığını, başvurana gönderilen yayınlara, ceza infaz kurumunun düzen ve disiplini açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle el konulduğunu, bu tedbirin kurum ve başvuranın yararına olduğunu” ileri sürdü.

AİHM, 16 Kasım 2023’te taraflara bildirdiği kararında ‘Hükümetin, ihtilaf konusu tedbiri haklı göstermek için ulusal makamlar tarafından ileri sürülen gerekçelerin uygun ve yeterli olduğunu ve söz konusu tedbirin demokratik bir toplumda gerekli olduğunu ispatlayamadığına’ kanaat getirerek, başvurucunun bilgi ve fikir edinme hakkının ihlal edildiğine ve manevî tazminat bağlamında başvurucuya 1000 euro ödenmesine hükmetti.

AİHM, aynı konuda 12 Aralık 2023’te taraflara bildirdiği İncedere ve Altay ile diğer iki başvurudaki kararında da başvurucuların bilgi ve fikir edinme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Taraflar dostane çözümde anlaşamadıkları için davada çekişmeli aşamaya geçildi ve hükümet bu defa Yeni Asya’nın resmî ilan yayınlama hakkı bulunmadığını, bu nedenle ceza infaz kurumuna kabul edilemeyeceğini savundu. 

Kadir Öztürk “Hükümet her ne kadar Yeni Asya’nın ilan hakkını kaldırarak cezaevlerine kabul edilmemesini yasal bir temele oturtmaya çalışsa da bu çaba, bilgi ve fikir edinme hakkının ihlal edildiği gerçeğini değiştirmeyecek” diyor. Biz de resmî ilan gasbının iki defa yargıdan döndüğü bilgisini aktaralım.

Okunma Sayısı: 475
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güney Afrika: 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü; bunlar sadece istatistik değil, Filistinlilerin etten ve kemikten kanları

    Hamas: Savaş durdurulmadan esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceğiz

    Faciadan saatler önce alanda çatlaklar görülmüş

    ABD’ye 2,8 milyar dolarlık İran petrolü girdi

    Finlandiya: Topraklarımızda ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç yok

    Gazze 137 gündür saldırı altında: 29 bin 195 Filistinli şehit edildi

    Gazze'deki prematüre bebekler de ölümle karşı karşıya - UNFPA: Çocuklar hedef değildir

    İşten çıkarmalar hızlandı

    Dış borçta artış devam ediyor

    Ekmeğe yeni zam yolda

    AYM Başkanı değişiyor

    Toprağın tekrar kayma riski var

    Depremzede değil, TOKİ’zedeyiz

    ‘Asgari ücret kadar bile para kazanamıyoruz’

    BMGK, Gazze için "tek ses'' olsun!

    Yönetmen Loach’tan “Gazze: Katliamı Durdurun” mesajı

    Gazzeli çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı

    Siyanür gıda krizine yol açar

    Genç işsizliği yüzde 15,9

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in Yeni Asya kararı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bereketli bir ömür
    Ahmet BATTAL

    Yeni kamplarda Filistin müdafaası
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın omuzundaki “büyük vazife”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman Gökmen

    “Yeni Asya nedir?” sualine 8 cevap
    Cevher İLHAN

    Yeni Asya’nın dâvâsı ve duâsı
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya benim içimde!
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Asya ve ‘süreç’ler
    Risale-i Nur'dan

    Matbuatta itidalin lisanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.