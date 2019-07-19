Atanmışlar kabinesi ile seçilmişler Meclisi kopuk

Yeni yönetim sistemini savunanların bir iddiası da kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı bir şekilde işleyeceği ve bu meyanda daha güçlü bir Meclisin ortaya çıkacağı idi.

Hele getirilen şekliyle bunun mümkün olmayacağını biz baştan itibaren ifade ettik.

Bir yıllık uygulama da bizi doğruladı.

Son günlerdeki Reis-vekil buluşmalarından sızan bilgi kırıntılarından anlaşılan o ki:

İktidar milletvekilleri de aynı görüşte:

Yeni sistemle Meclis zayıfladı.

Vekilleri bu kanaate ulaştıran sebep, Meclisle bağı kesilen bakanlara ulaşamamaları.

Bu yöndeki yoğun şikâyetler üzerine Erdoğan, “Gerekli uyarıları yapacağım” demiş.

Ama sistem arızası uyarıyla çözülür mü?

Başkan kabinesini Meclis dışı isimlerden oluşturuyor. Meclisten seçilen bakanın vekilliği düşüyor. Güvenoyu alma şartı kaldırılmış. Vekiller bakanlara sözlü soru soramıyor.

Vekillerle bakanlar arasındaki kopukluğu gidermek için “nöbetçi bakan” formülü konuşuluyormuş. Nasıl olacak ve işleyecekse!

Nöbetçi bakan ne yapacak? Kendi dışındaki bakanlıklarla ilgili taleplere ne cevap verecek? Not alıp ilgili bakana mı iletecek? Sonrası ne olacak? Ve takibini kim yapacak?

Velhasıl hayli karışık bir iş...

Yeni sistemde Meclisin daha güçlü olacağı söylenirken, “Artık yasama işine odaklanacak” deniliyordu. Ama peş peşe çıkarılan çok sayıda Saray kararnamesi ile, Meclisin yasama fonksiyonu da fazlasıyla azaltılmış oldu.

KHKzede anayasa profesörü olarak milletvekili seçilen İbrahim Kaboğlu’nun tesbitiyle bu dönemde Meclis 691 maddeden oluşan 39 yasa teklifini kanunlaştırırken, Saraydan 1915 maddelik 41 kararname sâdır olmuş.

Kanunların her bir maddesi Mecliste tek tek tartışılıp müzakere edilerek yasalaşıyor, ama kimin hazırladığı ve tartışılıp tartışılmadığı belirsiz Saray KHK’ları tek imza ile Resmî Gazete’de yayınlanıp uygulamaya konuluyor.

Bu örnek bile Meclisin yasama yetkisinin yeni sistemle ne hale geldiğini göstermeye yeter.

(AKP icadı olan torba kanun uygulamasının yasama kalitesini nasıl düşürdüğü ise ayrıca üzerinde durulması gereken bir bahis.)

Meclisin “yürütmeyi denetleme” işlevinin nasıl işlemez hale getirildiği de yazılı sorulara cevap oranının yüzde 5’e düşmesinden belli.