"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ayasofya için Danıştay’ı beklerken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Temmuz 2020, Çarşamba
Danıştay’da Ayasofya için açılan davanın duruşması geçen hafta yapıldı.

İktidarın bu hususta vereceği kararı endekslediği duruşmada savcı, kararnamede M. Kemal’e ait imzanın sahteliği iddiasının da, davanın da reddini ve topun bu konuda asıl karar mercii olan Cumhurbaşkanlığına atılmasını talep etti.

Büyük ihtimalle karar da öyle çıkacak.

Danıştay geçen yıl, Ayasofya gibi müzeye çevrilmiş olan kiliseden dönme Kariye Camii için “Vakfiye şartlarının gereği olarak tekrar camiye dönüştürülmesi gerekir” demişti.

Ama “Ayasofya için de emsal” olarak değerlendirilen o karardan bu yana Kariye’nin camiye çevrilmesi için hiçbir adım atılmadı.

Evvelâ bunu not edelim.

Sonrasında dikkat çeken diğer hususlar:

Cumhur’un üçüncü ortağı Perinçek, Ayasofya bahsinde ayrı telden çaldı. Kesinlikle ibadete açılmaması gerektiğini iddia etti.

Konuyla ilgili önemli iç adreslerden Ermeni Patriği “Cami olarak açılsın, ama Hıristiyanlara da ibadet edecekleri küçük bir yer ayrılsın” derken, Fener Rum Patriği “Cami olmasın, müze olarak devam etsin” açıklaması yaptı.

Atina keskin muhalefetini sürdürürken, ABD de işe müdahil oldu ve Dışişleri Bakanı müze olarak devamı gerektiğini savundu.

Bu arada içeriden ve dışarıdan “UNESCO’nun kültür mirası” boyutuna vurgu yapan itirazların da seslendirildiğine şahit olduk.

Bunlara karşı Saray ve ortağı meseleyi daha ziyade iç kamuoyuna yönelik olarak “egemenlik” bağlamında ele alan, ama dış dünyadaki karşılığının ne olduğunu şu aşamada kestiremediğimiz söylemlerini sürdürdüler.

Bakalım, süreç nasıl şekillenecek ve ne gibi bir neticeye bağlanacak? Temennîmiz, mahzun mabedin 87 yıllık ibadet hasretinin artık bitmesi ve Ayasofya’nın namaza kavuşması.

Ama yine tekrarlanan iç ve dış tepkiler, bu neticeyi elde etmenin çok ince, hassas ve dikkatli bir strateji takibine bağlı olduğunu bir defa daha gösterdi. Ve göründüğü kadarıyla, böyle bir stratejinin yine eksik olduğunu da.

Ayasofya’nın cami olmasına Hıristiyan âleminin bir kesiminden gelen itirazları, yine o cenahtan gelecek desteklerle karşılamanın taşıdığı önemi daha önce de vurgulamıştık.

Bu açıdan hiçbir gayret işareti göremeyişimiz, strateji eksikliğinin belirgin göstergesi. 

Okunma Sayısı: 498
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memleketi bitirdiniz

    Totalitarizme gidişin yeni göstergesi

    Hep “Bu son olsun” diyoruz, ama olmuyor

    Her gün 7 orman yanıyor

    ‘Sessiz kalmak ihanettir’

    Okullar açılmaya hazır mı?

    Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    İstanbul'daki asker uğurlamalarına ilişkin karar

    Ghebreyesus: Salgın hızlanıyor ve açık şekilde zirve noktasına ulaşmadık

    ABD'de ölü sayısı 133 bini aştı

    İstanbul'da lokal yağışlar kapıda

    Koca: Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz

    Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı

    Bolsonaro'da koronavirüs tespit edildi

    '45 gün yoğun bakımda kaldım, eve başsağlığı telefonları gelmiş'

    Afganistan'da iki terör saldırısı: 10 polis öldü

    Fabrika sahipleri gözaltına alındı

    Salgının yeni yayılma alanı: Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya

    Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Memleketi bitirdiniz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya için Danıştay’ı beklerken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cezaevlerinde bir skandal daha
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Totalitarizme gidişin yeni göstergesi
    Cevher İLHAN

    Patlama
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsan hakkını ihlâl ceza gerektirir
    Ahmet BATTAL

    Denizdeki çöp kutuları
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette ölü bir yer var mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.