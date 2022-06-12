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12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

BAĞNAZ TEPKİLERE EN İYİ CEVAP: Risale-i Nur Külliyatı kampanyasına devam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Haziran 2022, Pazar
Yeni Asya Neşriyat’ın ve Medrese-i Yusufiye ekibinin cezaevlerine Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere kitap kampanyası istikrarlı bir şekilde ve yoğun ilgiyle devam ederken, Muharrem Okur bu kampanya kapsamında şöyle bir duyuruda bulundu:

“Maddî imkânı olmayanlara Risale-i Nur Külliyatının temel kitaplarını hediye ediyoruz.”

Telefon numarasının da belirtildiği bu mesaj üzerine bilhassa KHK mağdurlarından yoğun bir alâka ve talep başladı. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da mesajı kendi sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra ise talepler çok daha fazla arttı.

Ama bu paylaşıma tuhaf ve abes tepkiler de geldi. Sahiplerinin “düzey”ini de yansıtan bu bağnaz ve ilkel tepkilerin bir kısmında “O kitaplar yenilip içiliyor mu?” gibisinden “çok zekice” (!) ifadeler kullanılırken, bazılarında yine saygısız bir dille farklı ideolojik tercihlere işaret eden kitaplar alternatif gösterildi.

Cevapları ise yine takipçiler verdi:

“İnsanlar ekmek gibi ilme, irfana da aç. İsteyen Risale göndersin, isteyen Nazım Hikmet, isteyen başka kitap. Kitapları düşman görmekten, birbirimize birşeyleri dayatmaktan vazgeçelim. Asıl düşman cehalettir.”

“Neden anlamak yerine aşağılamayı seçiyorsunuz? Zor geçinen biri kitap okuyamaz mı? Elinde fazla kitabı olan veremez mi?”

“Cahilliğin verdiği küstahlıkla yorumlar yazılmış. Eleştirdikleri kim, biliyorlar mı? Hayatlarında kaç kitap okumuş ve yazmış, kaç insanı ruh ve mana itibariyle yüceltmiş bu insanlar? Kurguladıkları hayat çöktü çökecek, hâlâ hakikati görmemekte inat ediyorlar.”

“Kitap bu kitap... Esrar eroin değil! Tekini bile okusanız ne denli güzel ve pozitif düşüncelere sahip olduğunu görürsünüz...”

“İnsanlar maalesef yiyecek almaya para yetiştiremedikleri ve bunun yanında kitap okumak da hakları olduğu için düzenlenmiş çok güzel bir kampanya. Emeklerinize sağlık.”

“Kitap da ihtiyaç. Risale-i Nur hediye etmek, okumak suç değil. Ben keyifle ve huzurla okuyorum. Eleştiriler vekilimize saygısızlık.”

“İşinden ihraç edilmiş, birçok kapı yüzüne kapatılmış biri olarak söylüyorum ki, Risale-i Nurlar bu süreçte zorluklara dayanmam için dayanma gücü vesilesi oldu Allah’ın izniyle.”

Ve daha birçok destek mesajı. Teşekkürler.

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