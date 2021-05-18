Emeklilere de, gençlere de rol modeliydi - Salih Oral’ın ardından

Nurun ve mazlumların avukatı Bekir Berk, Yeni Asya’da, Ceylan ve Osman Çalışkan, Atıf Ural, Abdurrahman Tan, Nazif Çelebi, Ali Çavuş, Hamit Kuralkan, Çaycı Emin, Sıddık Süleyman, Abdülmecit Nursî, Mustafa Polat, Molla Münevver, Nur Dede, Zübeyir Gündüzalp ve Sadullah Nutku gibi Nur kahramanlarının vefatlarını “yıldız yağmuru” olarak niteleyen bir yazı yazmıştı.

Kendisi 1992’de o kervana dahil oldu.

Pandemi ortamında da öteye rıhletin hızlandığı bir süreç yaşıyor ve peş peşe gelen şok vefat haberleriyle sarsılıyoruz. Son haber, Kocaeli Neşriyat Temsilcimiz Salih Oral’dan.

İzmit’in emektarlarından Şevki Demirtaş vasıtasıyla tanıdığı Yeni Asya eksenli Nur hizmetinin çok sadık, samimî ve müstakim bir mensubu olan Oral, gazetemize bağlılığını “Yeni Asya’yı tanıdığım için ne kadar şükretsem az” diyerek dile getirirken, Yeni Asya’nın kendi hayatındaki yerini de şöyle anlatmıştı:

“Sabaha çıkıp, namazımı kılıp, kahvaltımı yaptıktan sonra ilk düşüncem, gazetemi alıp okumak. Acaba bugün ne yazıyor? Benim gazetem, hayatımın gündemini belirliyor.”

TÜPRAŞ’tan emekli olduktan sonra kendisini neşriyata vakfetmesinin sebebi de bu idi.

Çarşıdaki Yeni Asya bürosunda gazetemizin ve yayınlarımızın tanıtımını yapıyor; gelip geçen ve uğrayan her kesimden insanla çok güzel ve medenî diyaloglar kuruyordu.

Bunların içinde farklı, hattâ zıt dünya görüşlerine sahip insanlar, militan sol örgüt üyeleri, Fransa’dan gelen araştırmacılar, dövmeli genç kızlar, son sürecin mağdurları... vardı; ve bunlarla görüşmelerini neşriyat toplantılarında, Yeni Asya’nın kuruluş yıldönümü programlarında heyecanla aktardı.

Aynı şekilde her gün dükkânın önüne astığı gazetemizi görüp müsbet kanaat ve takdirlerini bildiren insanların beyanlarını da.

Kitap fuarlarındaki hizmetleri ayrı bahis.

Bayramın ikinci günü Cuma vakti vefatıyla sonuçlanan son rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındığı güne kadar, ileri yaşına rağmen sürekli hareket halinde oldu.

Yayınlarımızın okunması ve tanıtılması için bir Nur postacısı olarak çok gayret gösterdi.

Fitnelere itibar etmedi, istikamet üzere yürüdü; emeklilere rol modeli olurken gençlere taş çıkartan bir performansla hizmet etti.

Çocukken kucakladığı Menderes’in tarihe demokrasi zaferini yazdırdığı 14 Mayıs günü rahmete kavuştu. Uğurlayanları arasında yer aldığı Kutlular Ağabeyden 38 gün sonra...

Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.

Rabbimiz Cennetinde buluştursun.