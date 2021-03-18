Gergerlioğlu yalnız değildir

Hakkındaki tartışmalı Yargıtay kararının Mecliste okunması gündeme gelince artan tepkilerin bir kısmını köşemizden yansıtalım:

Prof. Dr. İzzet Özgenç: Sayın Gergerlioğlu ile ilgili olarak gündeme gelen milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili sorunlar, Anayasa hükümlerinin “işimize gelen şekilde” yorumlanması uygulamalarının bir tezahürüdür.

Prof. Dr. Osman Can: Adaleti amaçlamayı bırakın, adaletsizliğin silahına dönüşen bir yargılama sonucunda kesinleştirilen bir ceza hükmünü TBMM’de okutmak, hukukun gereğini yerine getirmek değil, hukukî kılıf içinde hukuksuzluğu taçlandırmaktır.

Ertuğrul Günay (Kültür eski Bakanı): Tüm haksızlıklara karşı çıkmak ve ayrım yapmadan tüm mazlumların hukukunu savunmak milletvekillerinin aslî görevidir. Bu görevi yerine getirmek cezalandırma konusu olamaz.

Mustafa Yeneroğlu (İstanbul Milletvekili): Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluklar hâlâ hafızalardayken, Gergerlioğlu’nun da bilerek benzer bir sürece tâbi tutulması Meclisin itibarını daha da zedeleyecektir.

Sezgin Tanrıkulu (İstanbul Milletvekili): Gergerlioğlu halk iradesiyle seçilmiştir; insan hakları savunucusu ve birçok yurttaşın vicdanıdır.

Cihangir İslam (İstanbul Milletvekili): AYM’nin kararı beklenmelidir. Çünkü mahkemenin verdiği karar hukuka uygun değildir.

Ahmet Faruk Ünsal (Mazlumder eski Başkanı, AKP eski Milletvekili: Gergerlioğlu’nun vekilliği siyasallaşmış bir yargı kararıyla gaspedilemez. Çete liderlerini özel yasalarla tahliye eden iktidarın, hakkı dile getirenleri daha tehlikeli görmesi kabul edilebilir değildir.

Levent Mazılıgüney (KHK’lı hukukçu): Gergerlioğlu uluslararası kabul görmüş bir insan hakları savunucusudur. Haklarının gaspı ülkenin hukuksuzluğu olarak tarihe geçer.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gergerlioğlu’nun mahkûmiyeti, ifade özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olup bunun kendisini Meclisten uzaklaştırmak için bahane olarak kullanılması demokratik kuralların ve siyasî örgütlenme hakkının hiçe sayıldığını gösterir.

Ne yazık ki bu çağrılar hiçe sayılıp o karar okutuldu ve Meclis tarihine kara bir leke daha sürüldü. Bu lekeyi yine millet temizleyecek inşaallah.