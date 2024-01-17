"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hukuk devleti ve AİHM kararları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Ocak 2024, Çarşamba
Haftasonunda Bilim Adalet Vicdan Derneğinin düzenlediği “Hukuk devleti ve AİHM kararları” konulu panele katılan konuşmacılardan biriydik.

İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezinde yoğun katılımla ve Abdullah Genç’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelin diğer konuşmacıları Dernek Başkanı Dr. Zübeyir Gülabi, Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu, Av. Lale Demirkaya ve Av. Kemal Uçar’dı. Konuşmalarda çok önemli mesajlar verildi.

Aynı zamanda bölgede uzun yıllar görev yapmış bir emekli albay olan Gülabi, gündemdeki Pençe-Kilit şehitleri için ciddi bir “komuta-kontrol” probleminin varlığına dikkat çekti.

Laik-Atatürkçü bir kültürle yetiştiğini belirten Demirkaya, 2013-14 yıllarında avukatlığını üstlendiği bazı Ergenekon hükümlülerinin, o tarihlerde hapisteyken yoğun bir yazışma içinde olduklarını söyledikleri Erdoğan’la “Anlaştık ve kısa sürede çıkacağız” dediklerini ve ardından 2014 Mart’ında çıkarılan bir yasayla gerçekten serbest bırakıldıklarını anlattı.

Aynı kişilerin yine o günlerde sözünü edip tahliye sonrasında yoğun şekilde üzerinde çalıştıkları geniş çaplı tasfiye listelerinin de 15 Temmuz’da uygulamaya konulduğunu ve ondan sonra işin farkına vardığını söyledi.

Bahis mevzuu anlaşmayı, biz o tarihlerde beliren işaretlere ve gidişatın yönüne bakarak yazılarımıza konu etmiş ve bu yazılardan bazılarını “Cemaat ve İktidar” isimli kitabımıza da koymuştuk. Lale Hanımın anlattıkları, o yazdıklarımızla bire bir örtüşüyor.

OHAL’in toplumsal maliyeti konulu raporlarda büyük emeği olan KHK’lı sosyolog Erzurumluoğlu, süreçte yapılanları “neo-modern soykırım” olarak niteledi ve bu hukuksuzluklara maruz kalan kitlenin büyük bir bölümünün yapılanlar karşısındaki sessizliğini eleştirdi. Ama mücadeleyi bırakmayanların eninde sonunda mutlaka kazanacaklarını ve sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi.

Av. Kemal Uçar da emre itaat dışında hiçbir suçları olmadığı halde çoğu müebbet hapse mahkûm edilen erler başta olmak üzere süreç kurbanı TSK mensuplarına yaşatılan ağır mağduriyetlerden çarpıcı anekdotlar aktardı, yapılanların TSK’ya neredeyse Çanakkale’ye denk ağır bir zayiat verdirdiğini ifade etti.

AİHM’in Yalçınkaya kararının ve sonrasında ilettiği dosyaların önemine de vurgu yapılan panelde “hukuka dönüş” ümidi ve mücadeleyi devam ettirme kararlılığı dile getirildi.

Hayra vesile olması dileğiyle, organizasyonda emeği geçenleri, konuşmacıları ve gelen bütün katılımcıları tebrik ediyoruz.

Okunma Sayısı: 831
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargının görevi, yürütmeyi hukuka uydurmak

    Kutuplaştırma tuzağını bozalım

    DP’den Destici hakkında suç duyurusu

    Guterres: Durum kontrolden çıkabilir

    2 milyon üniversiteli okulu bıraktı

    İki yıl öncesinin kirası bugünün aidatı oldu

    Hani hayvan varlığında birinciydik?

    Kazanmadığımız paranın vergisini ödüyoruz

    Oxfam: En zengin beşli servetlerini ikiye katladı

    İktidar lehine konuşana her şey serbest

    Gazze savaşı çok cepheli bir hal aldı

    Kitaplar sayesinde cehaletten kurtulacağız

    Resulullah'ın (asm) Huzurunda Hatim Duası

    İzmir - Dikili'de ve Bergama'da ev ve iş yerlerini su bastı

    Mersin'deki kazada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Fatih Camisi İmamı Galip Usta taburcu oldu

    100 gün, 100 yıl gibi geçti

    Bütçe Aralık’ta 842 milyar TL açık verdi

    Gazze’de soykırımı durdurma zamanı

    İsrail ABD’nin sabrını taşırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk devleti ve AİHM kararları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ezan”a sûikast teşebbüsü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu hak yalnızca size mi mahsus?!
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda Risale-i Nur’la meşguliyet
    Genel

    Herkes haddini bilecek!
    Cevher İLHAN

    Terörün siyasette suistimali
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da âlem-i berzah
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İki zaifenin şikâyeti
    Faruk ÇAKIR

    Sağlık sistemine ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.