İftirada ısrar daha da rezil eder

Diyanet’in adı kullanılarak servis edilen, Başkanlığın sahiplenmediği, ama aynı zamanda açıktan red de etmediği “cemaat ve tarikatlar raporu,” Perinçek’in yayınevi tarafından kitaplaştırılıp gazetesinde dizi olarak yayınlandıktan sonra Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün “Menzil” adıyla çıkan kitabına da konulmuş.

O “rapor” için geçen yaz şu yazıları yazmıştık:

6.8.19: www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/diyanet-ten-aciklama-bekliyoruz_500028

9.8.19: www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/diyanet-niye-susuyor_500253

20.8.19: www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/cemaatler-raporu-ve-diyanet_501012

Diyanet’in adı kullanılarak yazıldığı halde, konu edilen cemaat, tarikat, kişi ve kesimlerin sübjektif siyasî ve ideolojik değerlendirmelerle ele alındığı ve uzmanların “Ciddîye almaya değmez” dediği raporda Yeni Asya için yazılanlar da son derece sığ ve seviyesiz.

Gerek gazetemizin sağlam ölçülere dayalı “demokratlar” tercihi, gerekse bizzat demokrat hareket için kullanılan ifadeler çok yakışıksız.

Hele müdahale ve manipülasyon ürünü siyasî projelerin ülkeyi içine sürüklediği durum ortada iken ve çok yönlü darbelerle zaafa uğratılan demokrat misyonun yeniden ihyasına duyulan ihtiyaç siyaseti bilen ve ehl-i insaf olan herkes tarafından ikrar ediliyorken...

Yeni Asya için kullanılan “15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümete yönelik aşırı muhalif tutum” iddiası da dayanaksız bir iftira ve çarpıtmadan başka birşey değil.

Bir defa demokrasi varsa hükümetin yanlışlarına muhalefet “suç” olamaz. İkincisi, darbelere karşı her zaman seçilmiş hükümetin yanında yer alan Yeni Asya’nın muhalefeti hep insaflı, ölçülü ve dengeli olmuştur. Üçüncüsü, asıl muhalefetimiz 20 Temmuz sürecinde tırmanan yoğun hak ihlallerinedir.

Diğer bayat nakaratın bir cevabı ise, Saygı Öztürk’ün gazetesinde çıkan şu haberde:

“Genelkurmay Çatı Iddianamesi: (70’ler) İzmir ve çevresinde belirli bir tabana ulaşmasının ardından, Ege Bölgesinde etkin olan F. Gülen, dönemin siyasî iktidarına yakın durarak Nurculann gücünü kırmış ve bünyesinde faaliyet gösterdiği Yeni Asya Grubundan tamamen kopmuştur.”

(Sözcü, Aytunç Ergin, 30.11.19)

Son sözümüz: İftira, sahibini rezil eder. İftirada ısrar ise daha da rezil ve rüsvay eder.