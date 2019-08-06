Diyanet’ten açıklama bekliyoruz

27 Mayıs’tan sonra birinci hedef olarak Nurcuları seçen darbeciler, bu cemaate karşı başlattıkları çok yönlü operasyonlarda Diyanet’i de kullanmış; emekli bir generali orada bu iş için görevlendirmiş ve eski Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendinin sahte imzasıyla düzmece ve uyduruk bir broşür yayınlayıp görülmemiş bir skandala imza atmışlardı.

Nurculuk davalarının avukatı Bekir Berk bu sahtekârlığı deşifre etti. Söz konusu iftiranameyi mesned kılarak Risale-i Nur ve Üstada yapılmak istenen saldırıları boşa çıkardı.

20 Temmuz sürecinde yine Diyanet’in adı kullanılan, ama bu defa Nurculuğun kollarıyla birlikte bütün cemaat ve tarikatları hedef alan rapor, bize o skandalı hatırlatıyor.

AKP ile siyaset tuzağına düşürülen cemaatler, “Diyanet raporu” kılıfıyla servis edilen bu jurnal belgesiyle hedefe konuluyor.

Önsözünde Din İşleri Yüksek Kurulu koordinasyonuyla hazırlandığı belirtilen ve bütün cemaatleri hedef alan “rapor”da, Yeni Asya’nın siyasî tercihi, haddini çok aşan müstehzi ifadelerle eleştirilirken son dönemin bayat ve bayağı iftirası da tekrarlanıyor.

Ama kim yaptıysa altında kalacağı son derece pespaye ve aşağılık iftiralar bunlar.

Yeni Asya’nın yarım asırlık kırıksız ve tavizsiz çizgisinde her hal ve şartta, çok ağır bedellerini de ödeyerek ortaya koyduğu adalet, hak, hukuk, demokrasi ve hürriyet eksenli samimî, sağlam ve kararlı duruşuna dil uzatmak ve gölge düşürmeye yeltenmek hiç kimsenin harcı, hakkı ve haddi değildir.

İşin bir başka garip tarafı, bu “rapor”un Perinçek’in gazetesinde dizi yazı olarak yayınlanıyor olması ve yine o kişinin yayınevi tarafından kitaplaştırılması. O gazete ve yayınevi ne zamandan beri Diyanet’e çalışıyor?!

Diyanet’in, hem kendi adı kullanılarak servis edilen bu “rapor” müsveddesi, hem de bu iftiranamenin Perinçek’e ait yayın organlarında bu şekilde değerlendirilmesi hakkında daha fazla gecikmeden bir açıklama yapması artık kesin bir “farz” oldu. Bekliyoruz.

Ve diliyoruz ki, Diyanet’in adını da lekeleyen “rapor” adı altındaki bu hezeyanname, hazırlanış ve servis ediliş maksadının tam tersi bir uyanışa ve cemaatlerin kendilerine kurulan tuzaklardan kurtulup aslî hizmetleri ekseninde toparlanmalarına vesile olsun.