"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Diyanet’ten açıklama bekliyoruz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Ağustos 2019, Salı
27 Mayıs’tan sonra birinci hedef olarak Nurcuları seçen darbeciler, bu cemaate karşı başlattıkları çok yönlü operasyonlarda Diyanet’i de kullanmış; emekli bir generali orada bu iş için görevlendirmiş ve eski Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendinin sahte imzasıyla düzmece ve uyduruk bir broşür yayınlayıp görülmemiş bir skandala imza atmışlardı.

Nurculuk davalarının avukatı Bekir Berk bu sahtekârlığı deşifre etti. Söz konusu iftiranameyi mesned kılarak Risale-i Nur ve Üstada yapılmak istenen saldırıları boşa çıkardı.

20 Temmuz sürecinde yine Diyanet’in adı kullanılan, ama bu defa Nurculuğun kollarıyla birlikte bütün cemaat ve tarikatları hedef alan rapor, bize o skandalı hatırlatıyor.

AKP ile siyaset tuzağına düşürülen cemaatler, “Diyanet raporu” kılıfıyla servis edilen bu jurnal belgesiyle hedefe konuluyor.

Önsözünde Din İşleri Yüksek Kurulu koordinasyonuyla hazırlandığı belirtilen ve bütün cemaatleri hedef alan “rapor”da, Yeni Asya’nın siyasî tercihi, haddini çok aşan müstehzi ifadelerle eleştirilirken son dönemin bayat ve bayağı iftirası da tekrarlanıyor. 

Ama kim yaptıysa altında kalacağı son derece pespaye ve aşağılık iftiralar bunlar.

Yeni Asya’nın yarım asırlık kırıksız ve tavizsiz çizgisinde her hal ve şartta, çok ağır bedellerini de ödeyerek ortaya koyduğu adalet, hak, hukuk, demokrasi ve hürriyet eksenli samimî, sağlam ve kararlı duruşuna dil uzatmak ve gölge düşürmeye yeltenmek hiç kimsenin harcı, hakkı ve haddi değildir.

İşin bir başka garip tarafı, bu “rapor”un Perinçek’in gazetesinde dizi yazı olarak yayınlanıyor olması ve yine o kişinin yayınevi tarafından kitaplaştırılması. O gazete ve yayınevi ne zamandan beri Diyanet’e çalışıyor?!

Diyanet’in, hem kendi adı kullanılarak servis edilen bu “rapor” müsveddesi, hem de bu iftiranamenin Perinçek’e ait yayın organlarında bu şekilde değerlendirilmesi hakkında daha fazla gecikmeden bir açıklama yapması artık kesin bir “farz” oldu. Bekliyoruz.

Ve diliyoruz ki, Diyanet’in adını da lekeleyen “rapor” adı altındaki bu hezeyanname, hazırlanış ve servis ediliş maksadının tam tersi bir uyanışa ve cemaatlerin kendilerine kurulan tuzaklardan kurtulup aslî hizmetleri ekseninde toparlanmalarına vesile olsun.

Okunma Sayısı: 690
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keşmir çözüm bekliyor

    İBB'nin Esenler Otogarı'ndaki tahliye kararı için ihtiyati tedbir

    BM'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

    Çin'den Uygurların haklarını savunan Alman meclis üyelerine ambargo

    Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 11 katı

    Merkez Bankası Türk lirası swap işlemlerinin vadesini uzattı

    Hindistan Keşmir'e tanıdığı ayrıcalıklı statüyü kaldırdı

    İzzet ve şeref Kur’an’da

    Kaz Dağları'nda nöbet

    Çiftçi borç batağında

    Ziya Mırmır’ı rahmetle anıyoruz

    Putin: ABD'nin INF kararı kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

    Trump 'beyaz ırkçılığın' kınanması için çağrı yaptı

    Kaz Dağları'ndaki orman tahribatını binlerce kişi protesto etti

    Esad rejimi İdlib'de şartlı ateşkesi iptal etti

    Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda oluşturacağı donanma gücüne katılmayacağız

    HSBC 4 bin işçisini kovacak

    İran iki tekneye daha el koydu

    Kamu çalışanlarına maaş müjdesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet’ten açıklama bekliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Millete hesap verin
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin özeleştirisine katkı (2)
    Mehmet BOYACIOĞLU

    Zinaya yaklaşmayın!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güvenlik politikaları üzerinden ticaret
    M. Said ZEKİ

    “Hizmetinize haram karışmasın”
    Kübra ÖRNEK

    Müminlerin annesi: Hz. Hatice
    Süleyman KÖSMENE

    Muzır mahlûkat kime düşmanlık eder?
    Cevher İLHAN

    General Rogers’in Evren’e “sözü” gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.