İstanbul’da uhuvvet buluşması

Hafta sonunda gazetemizin mescit olarak da hizmet veren toplantı salonu, şehrin dört bir yanından gelen okurlarımızın yoğun ilgi gösterdiği uhuvvet buluşmasıyla şenlendi. Buluşmanın başlama saatlerinde şiddetlenen rahmet hem manevî, hem maddî açıdan ferahlamaya vesile oldu ve manidar bir fâl-i hayır olarak yorumlandı.

Türkiye’nin merkezi ve bir dünya başkenti olarak İstanbul’un hizmetlerimiz açısından taşıdığı son derece büyük önem malûm. Üstadın vefatı sonrasındaki süreçte bilhassa Zübeyir Ağabeyin İstanbul’a gelip Süleymaniye-Kirazlımescit’teki ilk Nur medresesine yerleşmesi ve neşriyat faaliyetlerinin de buradan devamı, İstanbul’u hizmetlerin merkezi haline getirdi.

Ve aradan geçen onyıllar içinde çok büyük hizmetlere imza atıldı. Üstadın sağlığında, 50’li yıllarda belki bir elin parmaklarını dahi bulmayacak sayıda olan hizmet erbabına, sonraki dönemlerde binlerce yeni isim eklendi. Üniversite tahsilini İstanbul’da yapan çok sayıda genç, aynı zamanda hizmetlere de aktif şekilde katıldı.

Bizim özellikle neşriyatta görev alma hedef ve idealiyle üniversite sınavında İstanbul’u tercih ederek geldiğimiz 1977 senesinde Beyazıt’ta geniş katılımlı Cumartesi derslerinin yapıldığı Hilal Apartmanının alt katı ve Fatih’teki Nurtaşı ile şehrin farklı semtlerine dağılan dershaneler, camianın nabzının attığı çok hareketli adreslerdi.

Aynı şekilde Cağaloğlu’nda önce Şeref Efendi, sonra Molla Fenari Sokakları ve ardından Kâzım İsmail Gürkan Caddesinde hizmet veren gazetemiz de okuyucularımızın uğrak yeriydi.

Sonraki yıllarda bir dönem Yenibosna’da hizmetine devam edip bir ara yeniden Cağaloğlu’na dönen gazetemiz,1992’den beri hizmetini Bağcılar’daki binasında sürdürüyor. Ama pandemiyle birlikte yerleşen uygulamayla birçok birim, çalışmalarını evden götürüyor.

Hilal Apartmanı zaman içinde tarih olsa da haftalık Nur dersleri gazetemizde ve muhtelif semtlerdeki diğer ders mekânlarında istikrarlı bir şekilde, hiç aksamadan devam ettiriliyor.

Ama artık İstanbul devasa boyutlarda büyüyen bir megakent olarak ucu bucağı belirsiz bir şekilde büyüdü ve şehrin dört bir yanına dağılmış olan okurlarımızın bir mekânda buluşmaları giderek daha zor hale geldi. Böyle bir vaziyette uhuvvet buluşmasının yoğun katılımla yapılmış olması başlı başına takdire şayan bir hadise.

Mevcut şartlarda bütün olumsuzluklara rağmen çok büyük gayret ve fedakârlıklarla devam eden İstanbul hizmetlerini, olması gereken seviyelere taşıyıp çok daha ileri ve yüksek hedeflere ulaştırabilmek için yeni ve esaslı projelere, bunun için de kuvvetli bir toparlanma hamlesine ve topyekûn bir seferberliğe ihtiyaç var.

Uhuvvet buluşması bunun da startının verildiği yeni ve hayırlı bir milat olsun inşaallah.

