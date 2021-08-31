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31 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Muhalefet daha fazla gecikmemeli

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Ağustos 2021, Salı
Ne zamandır ısrarla tekrarladığımız bir çağrımız var:

Millet İttifakında yer alan ve bu ittifaka dahil olması gereken siyasî partilerin liderleri hep birlikte kameraların karşısına geçerek, millete ortak bir mesaj vermeliler.

Demeliler ki: İktidarın özellikle tek adam rejimiyle iyice çıkmaza giren yanlış politikaları sebebiyle içine sürüklendiğimiz vahim tablo ve gidişattan ülkemizi kurtarmak için, aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakarak güç birliği yapıyor ve millete söz veriyoruz.

Ortak hedeflerimiz, hukuk, adalet ve demokrasiyi hâkim kılmak, kuvvetler ayrılığını işler hale getirmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını temin etmek, tıkanan hak arama yollarını açıp kullanılır hale getirmek, tek adam rejimiyle işlevsizleştirilen Meclisi kuvvetlendirip parlamenter demokrasiye dönmek, hür medyanın önündeki engelleri kaldırmak...

İttifaktaki bazı partilerin bu hususları ihtiva eden programlar hazırlayıp kendi adlarına kamuoyuna deklare ettiklerini biliyoruz.

Ama bu yetmez. Asıl—ve artık daha fazla gecikmeden—yapılması gereken, bu ilkelerde birleşen partilerin, bunları ortak bir deklarasyonla halka ve kamuoyuna ilan etmeleri ve erken seçim talebini de seslendirmeleri.

Muhalefetin böyle bir toplu ve ortak çıkış yapması, memleketteki siyasî atmosferi bir anda değiştirir, karamsarlık ve ümitsizlik bulutlarını dağıtır, bunalmış millete moral verir.

Mevcut durum ve gidişat, her alanda göstergelerin olumsuza dönmesi, iktidarın ve medyasının algı operasyonları ve tek taraflı propagandalarla çizmeye çalıştığı pembe tabloların kendi tabanında bile inandırıcılığını kaybetmesi, toplumda çare arayışının ve tek demokratik çıkış yolu olarak erken seçim talebinin giderek güçlenmesi, muhalefete böyle bir görev ve sorumluluk yüklüyor.

Bu güçbirliği ve gerektirdiği ortak mücadele stratejisinin hayata geçirilmesi geciktirildiği müddetçe, sıkışıp zora girdikçe daha fazla hata yapan iktidarın yanlışlarından kaynaklanan fatura iyice ağırlaşıyor ve dolayısıyla ilk seçimde çok kuvvetle muhtemel olan iktidar değişikliğiyle sorumluluğu üstlenecek muhalefetin karşı karşıya kalacağı zorluklar daha da katlanarak artıyor, katmerleniyor.

Muhalefetin daha fazla gecikme lüksü yok.

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