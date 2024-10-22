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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Sağlık da çetelere teslim

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Ekim 2024, Salı
Yenidoğan çetesiyle ilgili dehşet verici ifşaatlar Türkiye’yi derinden sarstı ve günlerdir gündemin ilk sırasına oturdu. Aktarılan her yeni bilgi ve ortaya atılan her yeni iddia, yaşanan derin şoku daha ileri boyutlara taşıyor.

Çetenin tehditlerine rağmen soruşturmaya devam edip dava açan savcının hazırladığı iddianamedeki iddialar, yaşadığımız süreçte yıllardır nice bebeğe zindanları reva gören zihniyetin iktidarında gelinen noktayı gözler önüne seriyor: 

Vaktiyle PKK’dan hüküm giyip AKP hükümetinin çıkardığı bir kanunla serbest kalanlarıyla, iktidar ortaklarının önde gelenleriyle ve istihbarat şefiyle samimi görüntüler verenlerce kurulan ve muhalefetten kimilerinin de suç ortağı olarak adının geçtiği çete, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yeni doğan bebekler üzerinden sahte raporlarla SGK’yı “söğüşlüyor,” kasten birçok bebeğin ölmesine yol açıyor ve bu bebeklerin cenazelerini ailelerine teslim için dahi fahiş paralar isteyip haram kazançlarına yenilerini ilave ediyor.

Bakanlığın, iddianamede bu kirli ağ içinde yer aldığı belirtilen 19 özel hastaneden, biri eski sağlık bakanlarından birine ait olan 10’u için verdiği “ruhsat iptali” kararı, “Diğerleri niye hariç tutuldu?” sualini gündeme getirirken, olay için “Buzdağının görünen yüzü, işin boyutu çok daha büyük ve vahim” yorumları yapılıyor.

Vefat eden bebekler için verilen 12 sayısının gerçekte çok daha fazla olduğu, iddialar arasında.

İstanbul’dan sonra başka illerde de benzer hallerin yaşandığı ve kurbanların bebeklerle sınırlı olmayıp çok sayıda yaşlının da aynı akıbete uğradığı ifade ediliyor.

Çeteyle bağlantılı ilişkiler ağının, iktidarın en üst kademelerine kadar uzandığı yolunda iddialar da seslendirilmeye başlandı. Ki, sağlık sektöründeki yapılanmanın arka planı için başından beri konuşulanlar dikkate alındığında bu iddiaların bunlardan haberdar olanlar için sürpriz olmadığı da bir vakıa.

Görünen o ki, bu olay iktidar blokunun kendi içinde alttan alta büyüyen bir çatlak ve yarılmanın da tezahürü. Veya 22 senedir biriktirilip hazırda bekletilen çok sayıdaki dosyadan birinin kapağını açmak için düğmeye basıldığının işareti.

Bu dosyanın, iktidarın en iddialı olduğu konulardan biri olan, ama gelinen noktada gerek şehir hastaneleri, gerekse özel hastaneler üzerinden tam bir rant alanı haline getirilen sağlık sektörü üzerinden açılması ise manidar ve düşündürücü.

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