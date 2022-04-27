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27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sıra ortak mitinglerde

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Nisan 2022, Çarşamba
Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle işbirliği yapan 6 partinin liderleri, 12-28 Şubat ve 27 Mart buluşmalarının ardından, DP’nin ev sahipliğinde yine bir araya geldi.

İftar sofrasında başlayıp ilerleyen saatlerde devam eden görüşmelerin ardından yapılan 6 imzalı açıklamada “TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyid ediyoruz” denilirken, iktidarın yeni seçim yasasıyla yapmak istediği “siyaset mühendisliğine” karşı işbirliğini derinleştirerek sürdürme iradesi tekrarlandı.

Cumhurbaşkanlığı için belirlenecek adayın uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasî ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi olması kriterleri sıralandı.

Açıklamadaki diğer mesajlarda doğrudan topluma hitap edecek bir husus yok.

Oysa meselâ pahalılık ve ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları için artık görüş alışverişi merhalesinden çıkılıp müşahhas projeler sunma aşamasına geçilmesi gerekiyor.

Aynı şey güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği-işbirliği ve açıklamada bahsedilen diğer konular için de geçerli.

6 parti liderinin bir araya gelerek aynı karede görünmeleri ve bütün fitne sokma-provokasyon denemelerine rağmen bu birlikteliği koruyup kuvvetlendirerek devam ettirmeleri, topluma alternatif bir adres gösterdi.

Bu alternatifin toplum gündeminde daha ağırlıklı şekilde yer alabilmesi için, 6 partinin eylem boyutunda daha aksiyoner hamleler yapmalarına ihtiyaç var. Bunların başında da yine bizim teklif ettiğimiz ortak mitingler organize edilmesi geliyor. CHP’nin Mersin’de, İyi Parti’nin Denizli’de yaptığı, ama arkası gelmeyen mitingler, en azından üç büyük şehirde 6 partinin ortaklığıyla devam etmeli.

Kış bitti, hava şartları uygun hale geldi. Pandemi büyük ölçüde geride kalmış gibi görünüyor. Dolayısıyla mitinglerin önünde bir engel kalmadı.

6 parti bu konuyu gündemlerine alıp bir an önce hayata geçirirlerse, hem gündem hâkimiyetini pekiştirmiş, hem de iyice bunalan ve çıkış yolu arayan toplumun beklentisine cevap veren yeni bir adım daha atmış olurlar.

Teklif ve çağrı bizden, değerlendirme ve karar onlardan. 

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