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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Urfa ve Adıyaman izlenimleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Kasım 2019, Salı
Geçen Eylül’de Van’daki Bediüzzaman Mevlidi dönüşünde uğradığımız duraklardan biri olan Şanlıurfa’ya, kitap fuarı vesilesiyle hafta sonunda bir defa daha gitme fırsatı bulduk.

İmza programımız yine verimliydi.

Ve mağdurlardan yine yoğun katılım oldu. Orada da gördüğümüz; tahliyelerde bir artış ve hızlanma var. Ümit ediyoruz ki, artık haksız yere içeride tutulmaya devam edilen tek bir masum bile kalmasın.

“Bediüzzaman’a göre adalet ve hürriyet” konulu söyleşimizin sonunda yanımıza gelip üç yıldır içerideki eşini beklediğini söylerken gözyaşlarını tutamayan hanımın ve benzer durumdaki diğerlerinin dua ve yakarışı da kabul olsun inşaallah.

Ayrıca bilindiği gibi, mağduriyet bir değil ki. Hukuksuz KHK ihraçları nice insanın hayatını alt üst etmeye devam ediyor. Bazı KHK’zedeler tamamen farklı alanlarda yeni bir düzen kurup tutturma çabasında. 

Meselâ atılan bir Kur’an kursu hocası, pidecilik yaparak hayatını sürdürüyor...

Ziyaretçilerimizle görüşmelerimizde bir kez daha gördük ki, Yeni Asya her hal ve şartta hak, hukuk ve adaletten yana olan sağlam duruşuyla masumlara bir istinad noktası olup dua almaya devam ediyor.

Şanlıurfa’da, eski şehirin merkezinde bulunan Arap Meydanında esnaf ziyaretlerimiz de oldu. Urfa’nın nabzının attığı tarihî çarşıdaki görüşmelerimizde gördük ki:

İktidar partisinin yükselişinde yoğun emek, gayret ve katkıları olanlar dahi gelinen son noktadaki durum karşısında derin bir hayal kırıklığı içinde. Ayyuka çıkan hukuksuzluklardan bahsederken gözleri dolu dolu oluyor. Ekonomik gidişat için de hiç olumlu ve iç açıcı şeyler söylemiyorlar.

Urfa ve Adıyaman’daki okuyucularımızla sohbetlerimizde, gazetemize ve neşriyat hizmetlerimize yönelik ilgi ve duyarlılıklarının her zamanki gibi en üst seviyede devam ettiğini memnuniyetle gördük.

Son süreçteki olumsuzlukların cemaatler ve hizmetleri üzerinde meydana getirdiği tahribatın tamiri, cemaatleri itibarsızlaştırma çabalarının boşa çıkarılması, kasıtlı olarak oluşturulan kuşku ve korku havasının dağıtılması için yoğun bir seferberlik başlatmamız gerektiğini konuştuk.

Yolumuz açık, Allah yardımcımız olsun.

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