Yeni Asya farkı

Yeni Asya 21 Şubat 1970’te yayın hayatına atıldıktan bu tarafa geçen 51 yılda medya sektöründen kimler geldi, kimler geçti...

1960’ların sonlarında ve 70’lere girilirken dindar kitlelere hitap eden Bugün ve Sabah gazeteleri vardı. Bilhassa Bugün, bir ara 100 bini aşan tirajıyla bu cenahın en büyük gazetesi haline gelmişti. Ama her iki gazete de 12 Mart fırtınasına dayanamayarak silinip gitti.

12 Eylül döneminde de, sonrasında da, yüksek tirajlarıyla geniş kitlelere ulaşan holding gazeteleri ya kapandı veya el değiştirdi.

AKP iktidarında ve 15-20 Temmuz sürecinde ise, medyada daha önce görülmemiş boyutta değişimler yaşandı. Simavi’lerin 90’larda Doğan’a ve AKP döneminde Demirören’e geçen gazete ve TV’lerindeki; Sabah ve Star gruplarındaki el değiştirmelerle holding medyası neredeyse tamamen iktidarın kontrolüne girerken, KHK operasyonlarıyla birçok medya kuruluşunun kapısına kilit vuruldu. Hâlâ muhalif duruşu olan veya biat etmeyen medya da farklı yöntemlerle susturulmaya çalışılıyor.

Yeni Asya’nın yayın hayatına atıldığı dönemde var olan veya o tarihte yeni çıkmaya başlayanlardan şu anda el değiştirmeden ayakta kalabilen sadece birkaç gazete var.

İz bırakmadan kaybolup giden denemeleri saymazsak, basın tarihinin son 51 yılında olup bitenleri kısaca böyle özetleyebiliriz.

İşte Yeni Asya’nın bunca yıldır dahilî ve haricî birçok engellemeye, aleyhte propagandaya, bilhassa ihtilâl dönemlerinde daha da şiddetlenen devlet baskısına ve hiçbir zaman hafiflemeyen ekonomik zorluklara rağmen, çıkış noktasındaki çizgisinden en küçük bir inhirafa meydan vermeden ve hiç tökezlemeden doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümeye devam etmesi ve savunduğu fikirlerin doğruluğunu hadiselere de tasdik ettirerek bugünlere ulaşmayı başarması, gerçekten her türlü takdirin üzerinde bir hadise.

Lâfa gelince “Kalemini kır, ama asla satma” sözünü dilinden düşürmeyenlerin sadece kalemlerini değil, bütün değerlerini ve şahsiyetlerini çok ucuza satabildiklerini son derece ibretli örnekleriyle defalarca müşahede ettiğimiz bir sektörde, Yeni Asya’nın ortaya koyduğu bu onurlu, vakur ve örnek duruş Türk basın tarihine altın harflerle işlenecek.

52. yılımız hayırlı uğurlu olsun.