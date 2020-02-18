Evlilikte hayır var

Güzellikler sunan fayda getiren her işte hayır vardır.

Âyet ve hadislerle sabit ki, evlilik de bu hayırlı işlerden biridir. “Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle” başlayan bu süreç, ne kadar İslâmî usûllere göre ilerlerse, o kadar hayır getirecektir.

Allah’ın rızası için hayatlarını birleştiren çiftler, en başta günaha girmemekle imanlarını kurtarıyor. “Kim evlenirse imanının yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” 1 “Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik, gözü haramdan alıkoyar ve iffeti en iyi şekilde korur.” 2

Evlilik, imanın muhafazası ile birlikte, Müslüman nesillerin devamı için de hayır getiriyor. Nefsânî arzuları meşrû ölçü ve gâyelerle idealize ederek hayırlı nesillerin yetiştirilmesine vesîle oluyor. “Evlenin, çoğalın. Çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı , sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” 3 Evlilik ile tesis edilen aile müessesesi, neslin muhâfazasına ve meşrû dairede yaşamaya teşvik ediyor. Sadâkat, emniyet, itaat ve hürmetle yola çıkan çiftler, birlikleriyle topluma da hayır getiriyor. Her insan aile saadetini temine çalışsa, toplum daha yaşanır hale gelecektir.

Bediüzzaman, ailenin önemini şöyle ifade ediyor: “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nev’î Cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır.” 4

Evlilik, aile kurmada sadece bir başlangıçtır. Gerçek bir aile şuuruna ermek için, evliliği sağlam temeller üzerine bina etmek gerekir. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi bağlayıcı değerlere sarılırsak, iki cihan saadetinin temellerini atmış olacağız. Bu sebeple ebedî hayatımızı etkileyen eş seçiminde çok dikkat etmek gerekir.

Şefkat ve merhamet, hürmet ve itaat esaslarına dikkat eden, dindar ve güzel ahlâk sahibi olanı tercih edersek, huzurlu bir hayata ilk adımlarımızı atmış olacağız.

İslâmîyet, mutlu bir aile kurma modelini Peygamber Efendimizin (asm) şahsında da bizlere göstermiştir.

Peygamberimizin (asm) önemli sünnetlerinden birisi olan evlilikle, ebedî saadete vesile olacak huzurlu bir yuvanın temellerini atabiliriz. Allah’ın rızasını kazanmanın, Peygamberimizin (asm) güzel davranışlarından geçtiğini düşünürsek, evliliğin getirdiği hayırları daha net görebiliriz.

Bu yüzden Peygamberimiz (asm) mü’min gençlere evliliği tavsiye etmiştir: “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla korur” 5

Velhâsıl, iffetli ve istikametli sürdürülen hayatlar, ebedî saadete kavuşmak ister. İslâmı yaşamamızı kolaylaştıracak, bizi ebedî saadete kavuşturacak evlilikle, hayırlı bir hayata ulaşabiliriz.

Allah’ın rızasına uyarak fıtratındaki yuva kurma arzusunu yerine getirenler, evliliğin getirdiği hayırları iki cihanda görecekler inşaallah.

Dipnotlar:

1) Heysemî, IV, 252.

2) Buhârî, Savm, 10.

3) Beyhakî, VII/81.

4) Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 22.

5) Buhârî, Savm, 10, Nikâh, II, III.