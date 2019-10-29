Namaz âyetlerini ‘hat’ ile yansıttılar

Hattat Kadir Sakoğlu’nun öğrencileri ile 3 yıllık çalışmalarının ürünü olan “Namaz ve Cami” konulu hüsnü hat sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

20 yıldır hat sanatıyla uğraşan hattat Sakoğlu’nun 13 öğrencisi ile düzenlediği “Namaz ve Cami” konulu hüsnü hat sergisi, Mustafa Necati Kültür Evi’nde açıldı. Sakoğlu, öğrencileri ile 3 yılda tamamladıkları 25 hüsnü hat eserini, bu sanata gönül verenlerin beğenisine sunduklarını söyledi. Eserlerde namazı emreden âyetleri hat ile yansıtmaya çalıştıklarını belirten Sakoğlu, Türkiye’de İslâm’ı en güzel temsil eden camilerden bazılarının minyatürlerinin de hatlarında yer aldığını belirtti.

20 yılda 200’ün üzerinde hattat yetiştirdi

“Öğrencİlerİmİzle bir aile olduk. Biz biraz yalnız çalışıyoruz. Kurumlar, devletimiz ve sanatseverler bizden desteklerini esirgemesinler.” diyen Sakoğlu, serginin daha fazla insanla buluşmasını istediklerini ifade etti.

Sakoğlu, gece gündüz çalışarak çok sayıda esere imza attığını ve 20 yılda 200’ün üzerinde hattat yetiştirdiğini belirterek, “Öğrencilerime ışık olabildiysem ne mutlu. Üniversitelerde de ders veriyorum. Bazı kurumların kurslarında da hat sanatı hocalığı yapıyorum. Bu sanata gönül veren herkesi bekliyoruz sergimize.” dedi. Sergi, 5 Kasım’a kadar gezilebilecek.