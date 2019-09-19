SUAL:

“Kabir azabı diye bir azap yokmuş, öyle diyorlar… Siz ne diyorsunuz?”

CEVAP:

Maalesef azabı hak edenler azaptan kurtulmak için inkâr yoluna sapıyorlar. Kâfirler de Cehennemi hak ettikleri için Cehennem azabını inkâr etmekle azaptan kurtulacaklarını zannediyorlar.

Şeytanın peşinden gidenler de gitmediklerini kendi akılları ile hareket ettiklerini ispat için şeytanı, deccalın fitnesine kapılanlar da deccalı inkâr ederek kendilerini müdafaa ediyorlar.

Bu şekilde bir savunma imandan nasibi olmayan insanın ne kadar cahil ve aptal olduğunu ispat etmeye kâfidir. Ölümü inkâr ederek ölümden kurtulmak mümkün olmadığı gibi ahireti inkâr etmek de kişiyi diriltilip hesaba çekilmekten ve Cehennem azabından kurtarmaz. Zira dünya gemisi ahirete doğru gidiyor, inkârcılar da “Gitmiyor da gitmiyor, gitmem de gitmem!” diyen ahmak çocukları gibi tepiniyorlar.

Akıllı bir insan azabı gerektirecek şeylerden uzak durup adam gibi adam olur. Haramdan kaçar farzları yapar. Azap ve ikap, iman etmeyen ve imanın gereği olan salih ameli işlemeyen, nefsine ve şeytana aldananlaradır. Azabı gerektiren bir günaha girmiş isen “Tövbe kapısı” açık. Aklını kullanır, Kur’ân-ı Kerîm’i dinle ve tevbe ederek yanlıştan dönersin. İnkâr etmekle ne yapıyorsun? Sineğin ısırmasından kaçayım derken yılanın ağzına giriyorsun. Doğru mu yapıyorsun?

Kur’ân-ı Kerîm’de Cehennem azabı olduğu gibi, kabir azabı da günahkâr mü’min ve kâfirleri için vardır.

Firavun daha kıyamet kopup Cehenneme girmediği halde “Sabah akşam azap gördüğü Kur’ân’da ifade ediliyor, kıyametten sonra da en çetin azaba sokulacak”1 ise nerede azap görüyor? Âlem-i Berzah dediğimiz kabirde değil mi? Kıyametten sonra da Cehennem azabı değil midir?

Ya “Tekasür Sûresi’nde” (102: 3-7) geçen “İlerde bileceksiniz” “Sonra yine bileceksiniz” “İlmel yakin bildiğiniz gibi Cehennemi göreceksiniz sonra gözünüzle göreceksiniz” âyetlerinde birincisi Kabir azabını ikincisi Cehennem azabını haber vermiyor mu? Neden göreceksiniz dedikten sonra bu defa gözünüzle göreceksiniz diyor?

Çünkü Kabir Azabı ruhadır, ceset dağılır ve çürür.. İkincisi ise bedenen dirildikten sonra baş gözü ile ve bedenen dirilerek Cehenneme gireceksiniz” demektir. Yoksa âyetin tekrarı abes olurdu.

Bu konuda da onlarca hadis var ve ulema-i İslâm müttefikan tasik edip iman ederek izah etmişlerdir. Onların izahlarını inkâr ederek cahillikle itham etmek ancak şeytanın işi veya şeytanın uşaklarının işi olabilir.

Dipnotlar:

1) (Mü’min Suresi, 40: 46.)