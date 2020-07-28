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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İmanlı vicdan

M. Fahri UTKAN
28 Temmuz 2020, Salı
Cenab-ı Hakk, insana akıl, kâlb, ruh, sır gibi manevî lâtife ve cihazatlar verdiği gibi bunlardan biri ve en önemlisi ‘Vicdan’dır. Ama nasıl bir vicdandır bu, acaba?

Hakikat Çekirdekleri. 14’te; “Fıtrat-ı zîşuur olan vicdandaki incizap ve cezbe, bir hakikat-i cazibedarın cezbesiyledir” denmektedir. Bundan dolayı, Allah’ın isimlerinin yansıması ve tecellisi olarak insanın kendisinde ve kâinatta yarattığı nihayetsiz lütuf ve ihsanları insan, imanın nuruyla, vicdan ve dimağı vasıtasıyla görebilmektedir.

Vicdanda iman ve İslâm hükümleri nasıl ki, adaletin gerçekleşeceğini gösterirse, aynı zamanda; “Bir kalp ve vicdan fezail-i İslâmiye (İslâmî faziletler) ile mütezeyyin (süslü) olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve saadet (te) beklenilmez.” 1

Yani kalp ve vicdan sahibi dediğimiz bir kişinin hamiyetli davranmasını ve sonunda huzurlu olmasını bekliyorsak, bu kişinin kalbinin ve vicdanının imanından gelen bir saikle (güdüleme), İslâm’ın kazandırdığı faziletli davranışlarla donanması gerekmektedir.

İmanlı bir vicdanın da iki dayanak noktası vardır. Bu konuda Üstad Said Nursî Hazretleri, 33. Söz 31. Pencere’de insanın üç cihetle Allah’ın isimlerine ayna olduğunu anlattığı kısımda, insanın “..hadsiz âczinde ve nihayetsiz zaafında, hadsiz a’dâsına karşı bir nokta-i istinad aramakla, vicdanı daima Vâcibü’l-Vücuda bakar. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hâcâtı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir nokta-i istimdad aramaya mecbur olduğundan, vicdan daima o noktadan bir Ganiyy-i Rahîmin dergâhına dayanır. Duâ ile el açar. Demek her vicdanda şu nokta-i istinad ve nokta-i istimdad cihetinde iki küçük pencere, Kadîr-i Rahîmin bârgâh-ı rahmetine açılır, her vakit onunla bakabilir.”  2 demektedir. Bundan anlıyoruz ki; imanlı bir vicdana sahip olan bir mü’min, sınırsız âcizliği ve fakirliği dolayısıyla birisine dayanmak ve yardım talep etmek istediğinde vicdanında iki pencere merhametli ve sınırsız zenginliği olan Allah’tan isteyeceğini anlamaktadır.

Bunun böyle olacağını şundan anlıyoruz ki; “Cenab-ı Hak, Hz. Âdem’i (as) bütün kemâlâtın mebâdisini tazammun eden âli bir fıtratla tasvir etmiştir ve bütün maâlînin (şereflerin) tohumlarına mezra (tarla) olarak yüksek bir istidatla halk etmiştir ve mevcudatı ihata eden ulvî bir vicdan ve ihatalı on duyguyla teçhiz etmiştir ve bu üç meziyet sayesinde, bütün hakaik-i eşyayı öğretmeye hazırlamıştır, sonra bütün esmâyı kendisine öğretmiştir.” 3 Ve aynı zamanda; “Kalb ile vicdan, nur-u iman sayesinde hakaik-i İlâhiyenin tecellîsine mazhar olmakla menba-ı kemâlât, hayattar ve ziyadar olduğu..” 4 insanlığın gelişme devrelerine bakıldığında ve şu anda da açıkça görülmektedir.

Aynı âyetin açıklamasının devamında, Üstad, “Kalb, imanın mahalli olduğu gibi, en evvel Sânii arayan ve isteyen ve Sâniin vücudunu delâiliyle ilân eden, kalb ile (beraber) vicdandır.” 5 dedikten sonra bir ihtar ile konuya biraz daha açıklık getiriyor; “Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır. Binaenaleyh, o lâtife-i Rabbaniyeyi tazammun eden o et parçasına kalb tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki, o lâtife-i Rabbaniyenin insanın maneviyatına yaptığı hizmet, cism-i sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir.”  6

Dipnotlar:

1- ESDE. Münâzarât: 236. 2- Sözler. 1120. 3- İşârâtü’l-İ’câz - Bakara Sûresi, Âyet: 31, 32. 4- İşârâtü’l-İ’câz - Bakara Sûresi, Âyet: 6. 5- İşârâtü’l-İ’câz - Bakara Sûresi, Âyet: 6- agy.

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