İSG günü ve Haftası

28 Nisan Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO tarafından Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak ilân edilen gündür. Ülkemizde fazla önem verilmeyen bu günün zaman içinde gereken önemi göreceği düşüncesindeyiz.

1987 yılından bu yana her yıl 4–10 Mayıs tarihleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla “İş Kazaları ve çeşitleri” konusunda kısa bazı bilgiler vermek istiyorum.

İş Kazaları ve çeşitleri: İş kazasının tanımı bu konuda uzman değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır. (Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO)

Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. (Dünya Sağlık Örgütü -WHO)

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.

İş kazalarının sınıflandırılması: İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza olayının sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.

Yaralanmanın Ağırlığına Göre: Yaralanma ile sonuçlanan kazalar, Bir günden fazla işten uzaklaşmaya sebep olacak tedavi gerektirmeyen kazalar, Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar, Sürekli iş göremezliğe sebep olan kazalar, Ölüm ile sonuçlanan kazalar.

Yaralanmanın Cinsine Göre: Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.), Boyun omurga yaralanmaları, Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları, Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları, Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları, Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları, Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları, İç organ yaralanmaları, Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar.

Kazanın Cinsine Göre: Düşme, incinme, Parça, malzeme düşmesi, Göze yabancı cisim kaçması, Yanma, Makinelerden olan kazalar, El aletlerinden olan kazalar, Elektrik kazaları Ezilme, sıkışma, Patlamalar, Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar.

Yapılan araştırmalara göre kazaların % 98’i önlenebilir özelliktedir. Ancak tabiat olaylarından dolayı meydana gelen veya kişilerin bireysel hatalarından oluşan sebeplerden dolayı bazı kazaların önlenebilmesi zorlaşmaktadır. Yine kazaların çoğunluğun iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi kişisel hatalar, ikincisi yönetimle ile ilgili hatalardır.

Esefle söylemek gerekirse, Türkiye ölümlü iş kazaları sıralamasında Avrupa’da birinci, Dünya’da ise üçüncü sıradadır.

Kazasız günler dileğiyle...