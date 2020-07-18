İzmit Yeni Asya neşriyat hizmetleri

Risale-i Nur dâvâsı iman kurtarmak dâvâsıdır.

Yani insanın küçük dairedeki dâvâsı olan imanı kurtarmak ve başkalarının da imanın kurtulmasına çalışmaktır.

Büyük dairede ise ara sıra vazife çakabilir. O vazifeyi de herkes yapamaz. O vazifenin sahibi gazetedir (Yeni Asya). Yeni Asya büyük dairede fikirlerin çarpıştığı sahanın söz sahibidir. Onu desteklemek vazifemiz icabıdır.

Yeni Asya bundan 50 yıl önce, “Gayemiz vatan sathını (artık cihan sathını diyebiliriz) bir mektep yapmaktır.” Parolası-Vizyonu ile yayın hayatına atılmıştır.

Bütün kitapçılarda ve fuarlarda Yeni Asya’nın yayımladığı Risale-i Nur Külliyatı’nın satılması bu yayın ve neşir ve ilânat görevinin önemini gözler önüne seriyor.

Bunlarla beraber sosyal medya (facebook, instagram, twitter vs) vasıtasıyla bu zamanda özellikle genç neslin dikkati daha çok celp edilmeli bunun için yine genç kuşaktan faydalanma yolları düşünülmelidir.

Bunu düşünerek ‘İzmit Okuyucuları’ bir karar alarak, (daha önce bir kardeşimiz bunu haber olarak yapmıştı.) koronavirüs sebebiyle kâğıt gazete dağıtımında ekonomik sıkıntıya düşen gazetemize destek vermek amacıyla 100 takım Risale-i Nur Külliyatı almayı kararlaştırdı. İlk olarak elimizde bulunanlar ile 25 takım alınarak kampanya başlatıldı. Kalan 75 takım Külliyatın da en kısa zamanda alınması planlanıyor. Kampanyaya okuyuculardan da büyük destek geldi. Bazı okuyucular 10 takım orta boy Risale-i Nur Külliyatı’nı hapishanelere göndermek için bağışladı.

İzmit Yeni Asya Temsilciliğinde görevli ağabeyimiz Salih Oral ve Ali Dönmez’den yapılan açıklamaya göre şöyle denildi: “Kampanyamızda Risale-i Nur Külliyatı orta boy, büyük boy ve özel lüks orta boylarda çok uygun olarak fiyatlandırdık. İzmit Yeni Asya Bürosu olarak ayrıca 5 taksit imkânı sağlıyoruz.” Yine neşriyat grubunun dediğine göre: “Kampanyayı dostlarımıza şu şekilde anlatıyoruz: Öncelikle evinizde Külliyat yoksa mutlaka almalısınız. Eğer varsa, hapishanedeki mahkûmlar Kur’ân-ı Kerîm tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı okumak için bizlere mektup yazıyorlar ve talep ediyorlar. Koğuşlarda yeterli sayıda Külliyat yok. Kader Mahkûmları Derneği ile kendilerine ve hapishane kütüphanelerine veriyoruz.”

Ayrıca, okuyucularımız, çanta ve cep boy Risale-i Nur setini de taksitle alabilecekler. Hatta gazetede çıkan bu haber üzerine Hakkâri, Mersin, Konya vb. illerden telefonla kampanyaya katılanlar olduğunu söylüyorlar, büro görevlisi arkadaşlarımız.

Büromuzun başka bir faaliyeti de, her gün büro önünden en az 20 adet Yeni Asya’nın isteyenlere ücretsiz olarak verilmesi, zaten bunların da abonesi oluşmuş gibi. Bu şekilde dağıtılan gazetelerin ücretlerini arkadaşlarımız karşılıyorlar.

Tanıdığımız, tanımadığımız birçok kişi büroya gelip veya telefonla irtibat kurup Külliyat alıyorlar veya paralarını verip ihtiyacı olanlara ve isteyenlere verilmesi için rica ediyorlar.

Kısaca söylemek gerekirse, İzmit Yeni Asya Bürosu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.