"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İslâmköy’ün kahramanı: Hafız Ali

M. Latif SALİHOĞLU
17 Mart 2021, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ: 17 MART 1944

Risâle-i Nur dâvâsının aziz şehitlerinden biri olan Hafız Ali, 17 Mart 1944'te mevkuf bulunduğu Denizli Hapishanesi’nde vefât etti.

1898 İslâmköy'lü (Isparta) doğumlu olan Hafız Ali, vefat ettiğinde henüz elli yaşına bile bâliğ olmuş değildi.

Esasında, o Üstadına kendini fedâ ile onun yerine vefat eden bir "ilim şehidi"dir.

Aynı zamanda bir şehid-i mazlûmdur. Çünkü, diğer "Isparta kahramanları" ile birlikte tutuklanmış ve zulmen Denizli zindanına sevk edilmişti. (Bir ismi de "Denizli Mezbahanesi" olan bu kanlı zindan, Nur Şâkirdleri sayesinde bir "Medrese-i Yusufiye"ye dönüştü.)

*

1944 yılı Mart ayı başlarında, tifüs aşısı bahanesiyle Denizli’de hücre hapsinde tutulan Üstad Bediüzzaman'a acımasızca zehir şırınga ettiler.

Bu öldürücü zehrin tesiriyle komaya giren Üstad, hücrede, yani tecrit odasında ölümle pençeleşirken, Hafız Ali, cemaatle kılınan namazın ardından yapmış olduğu duâda, Cenâb-ı Hak'tan kendi canının Üstadına fedâ edilmesi niyazında bulunur. Duâya iştirak eden kardeşlerinden de “Amin” demelerini istirham eder.

Bu halis, içten, samimî duâ kabul edilmiş olmalı ki, o andan itibaren Üstad Bediüzzaman kendine gelmeye başlarken, Hafız Ali ise ateşlenmeye ve gitgide ağırlaşmaya başlar.

13. Şuâ'daki mektuplarda "Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor" ifadesini kullanan Hz. Üstad, onun için ayrıca "Benim yerime hasta oldu ve benim yerime vefat etti" diyor.

Yine aynı bölümdeki mektuplarda şu mânidar ifadelere rastlamaktayız: "Ben, merhum Hâfız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risâle–i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulûm vaziyetinde ve tam şehidler mertebesinde ve tarz-ı hayatlarında biliyorum." (Şuâlar, s. 291)

*

Denizli hapsinde iki Cuma arasında telif edilen imân ve hassaten Tevhid'e dair Meyve Risâlesi, merhûm Hafız Ali'nin de kabrini pür-nur eden bir ders-i kudsî olmuştur.

Ahmed Feyzi ile uzun bir sohbette bulunan Hulusî Yahyagil, hatıratının bir yerinde şunları naklediyor: "Meyve Risâlesi bir şaheserdir. Merhum Hafız Ali’nin Münkereyne (Münker-Nekir'e) cevabı Meyve Risâlesi ile olmuştur."

Üstad Bediüzzaman'dan dinlediğini aktaran Hulusi Yahyagil, bir sohbette ayrıca şunları naklediyor: "Hafız Ali, şehîden vefat ettiği için, haliyle kendini ölmüş bilmiyor. Kendisine 'Men Rabbûke?' diye soran Suâl Meleklerini de, Rabbimizi tanımak için medreseye gelmiş iki mûnis genç sûretinde görüyor. Onlara Risâleden bahisler okuyor ve 'Ben Rabbimi böyle biliyorum' diyerek, bir nevî ders mütâlâasında bulunuyor."

*

Merhum Hafız Ali ile ilgili olarak, muhtelif risalelerde geçen bazı ifadeleri iktibas ederek nokta koyalım. Şöyle ki:

“Üstadım, birşey daha var ki, emr-i Üstadânelerine intizardayım. O da şudur: Cenab-ı Hak ihsan ederse, dairenizin şakirdini Hâfız Yaşar, bu kışta bahara sebep olup, mütenevvi çiçekleri açmasına Nisan yağmuru misilli, vücudunuz o çiçekler arasında, bir gül-ü Muhammedî (asm) yetiştirmekte inşaallah vesile olacağınıza şüphe yoktur. (Hafız Ali, Barla Lâhikası: 88)

*

“Hafız Ali’nin mektubunda yazdığı Ümmühan ve Şahide değerinde, burada Risâle-i Nur’a bütün kuvvetiyle çalışan çok hemşirelerimiz var. Meselâ, Asiye, Saniye, Ulviye... gibi Risâle-i Nur’un şakirtleri, oradaki hemşirelerine ve kardeşlerine selâm ve duâ ediyorlar” (Bediüzzaman; Kastamonu Lâhikası: 115)

*

“Ben İslâmköyünü Nurs Köyü gibi biliyorum; o hocalara da akrabam nazarıyla bakıyorum. Evet, onların insafı ve Risâle-i Nur’a karşı dostluklarıyla, Nur fabrikası o köyde dağdağasız teessüs etti tahmin ediyorum. (Said Nursî; Kastamonu Lâhikası: 155)

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin gündemi öğrenci andı olmamalı

    Meclise bir gölge daha düşmesin

    İktidar, Suriye için vicdan muhasebesi yapsın

    Doğu Türkistanlı kadınlar çocukları için yürüyor

    Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş oldu

    İngiltere, Rusya'yı 'aktif tehdit', Çin'i ise 'sistemik zorluk' olarak gördü

    AB'den üye ülkelere çağrı: Elinizdeki aşıları saklamayın, kullanın

    Azerbaycanlı 2 kişi daha Ermenilerin döşediği mayınlar sebebiyle vefat etti

    Ürdün'deki Suriyeliler gıda güvenliği açısından 'en kötü dönemde'

    Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

    Batan teknede vefat etmişti: Şehit Toykuyu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Ev kazalarına dikkat: 5 yılda 2 bin çocuk öldü!

    100 bin nüfusta vakası en fazla artan ve azalan illeri açıklandı

    Kod-29’la atılanların oranı % 70 arttı

    Beşşar Esad hesap versin

    Kamu bankalarına 500 gr altın yatırın

    En ağır bedeli yine çocuklar ödüyor: İdlibli Muhammed o günden bu yana hep korkuyor

    Avustralya'da emsal niteliğinde gelişme: Facebook, haber kuruluşlarına ödeme yapacak

    Güneş'ten 3 milyon kat büyük kara deliğin hareket ettiği gözlemlendi

    Selçuk, okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rabia da geride kalırken
    Ali FERŞADOĞLU

    “Keşke, keşke!..” dememek için…
    Ahmet BATTAL

    Sazanın yayın tercihi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâmköy’ün kahramanı: Hafız Ali
    İrfan Yıldırım

    İbretlik bir hatıra
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İmbiklerden süzülen üç nur damlası
    Risale-i Nur'dan

    Yetmiş bin perdeyi geçmek ne demek?
    Süleyman KÖSMENE

    İmtihan insanın yaratılış gayesidir
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın on yıllık Suriye yanlışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.