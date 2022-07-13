"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Prens Bismark’ın inisiyatifiyle Berlin Antlaşması

M. Latif SALİHOĞLU
13 Temmuz 2022, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ: 13 Temmuz 1878

Meşhûr “93 Harbi”ni sona erdiren nihaî antlaşma Berlin’de (Almanya) imzalandı. (13 Temmuz 1878)

Rumi takvime göre 1293’te yaşanan bu savaş, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında cereyan etti. Ömrü altı asra yaklaşan Osmanlı Devleti açısından tarihinin en büyük yenilgisi mahiyetini taşıyan bu savaş, 1877 yılı Nisan ayı ortalarında başladı. Yaklaşık dokuz ay boyunca devam eden ve şiddetini giderek arttıran bu büyük savaş, 31 Ocak 1878’de taraflar arasında imzalanan Edirne Mütarekesi ile bir derece sükûn buldu. Ancak, Rusya’nın tehditleri ve ileri harekâtı kısmen devam etti. Öyle ki, Rus kuvvetleri bugünkü Çatalca ve hatta Yeşilköye kadar gelerek burada askerî karargâh kurdular.

İki devlet arasında bir anlaşmanın yapılması kaçınılmaz olmuştu. Mart ayı başında Yeşilköy’de bir araya gelen iki devletin temsilcileri 3 Mart 1878’de Ayastefanos Antlaşmasını imzaladılar.

Bu antlaşma, Osmanlı devleti açısından çok ağır bir yenilginin tescili anlamını taşıyordu. Osmanlı, hem Balkanlar’da, hem de Kafkas coğrafyasında çok büyük toprak kayıplarına uğramış durumdaydı. Üstelik, o topraklarda yaşayan Müslüman nüfusun hak ve hukuklarını dahi koruyamayacak bir duruma düşürülmüştü.

*

Bir taraftan da, Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler ile diğer gayr–ı müslim kesimin yeni bazı istekleri ilk defa olmak üzere devletler arası görüşme ve antlaşmaların konusu yapılmış ve adeta Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale fırsatını doğurmuştu.

Genç padişah Sultan II. Abdülhamid, bu antlaşmayı yok saymamakla birlikte, bunu devlet başkanı sıfatıyla da imzalamadı. Meseleyi sürüncemede bırakma ve yeni bir antlaşma için zaman kazanma cihetine gitti.

Padişah, bir taraftan da Avrupa devletleri nezdinde diplomatik girişimlerde bulundu.

Öncelikle, Almanya, İngiltere ve Fransa hükîmetleriyle irtibat kurularak, onların da müdahil olduğu yeni bir antlaşmanın zemini hazırlandı.

Almanya ve bu devletin başında bulunan Prens Bismark, Osmanlı devleti lehinde bir diplomatik atak geliştirdi. Devlet ve hükümet olarak, yeni bir antlaşmanın yapılması için elden gelen her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu bildirdi.

İngiltere ile Fransa, Almanya’nın teşebbüslerini destekleyince, Rusya da buna uymaya mecbur kaldı. Böylelikle, meşhur “Berlin Antlaşması”nın yolu açılmış oldu.

*

13 Temmuz 1878’de Berlin’de yapılan nihaî antlaşma ile hem “93 Harbi” kesin sûrette sona ermiş oldu, hem de Ayastefanos Antlaşmasının şartları bir derece hafifletilmiş oldu.

Buna rağmen, yine de Kıbrıs’ın elden gitmesine, Balkanlar’da kısmî toprak kaybının yaşanmasına, Doğu’da Kars, Batum, Artvin ve Ardahan sancaklarının Rusya’ya bırakılmasına engel olunamadı.

Engel olunamayan bir diğer felâket ise, gerek Kafkaslar’da ve gerekse Balkanlar’da yaşanan büyük göç dalgasıydı. Osmanlı’dan koparılan coğrafyalardaki Müslüman nüfus, büyük gruplar halinde ve yer yer perişaniyet ve mahrumiyetler içinde Anadolu’ya doğru hicret ettiler.

İşte, bu göçler esnasında da çok büyük nüfus telefatı da yaşandı ki, bu yaşanılan acıklı hikâyeler, tâ günümüze kadar nesiller boyu devam edip geldi.

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de başbakanlık koltuğu için 8 aday öne çıkıyor

    Ülke yanlış yolda

    Ürdün: Salgında 5. dalgayla karşı karşıyayız

    Avrupa ülkelerinden İsrail'e tepki

    Kabe’ye veda

    Yaz geldi, fiyatlar yine düşmedi

    KYK borçları da katlandı

    ‘Otoriter rejimlerin barış diye bir derdi yok’

    Randevu alınmıyor, tedaviler aksıyor

    Türkiye’ye yaptırım yolu açıldı

    ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yardım

    İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında toplantı gerçekleşecek

    Acil servise 50 kişilik baskın

    Hırvatistan Euro para birimine geçiyor

    Putin; Erdoğan ve Reisi ile görüşecek

    Biden İsrail'i ziyaret edecek

    AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avroluk ek yardım kararı

    Batı Avrupa sıcak hava dalgasının etkisine girdi

    Euro ve Dolar 20 yıl sonra eşitlendi

    İngiliz ordusunun Afganistan'da gözaltındaki kişileri öldürdüğü iddia edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    CHP liderinin başörtülüyü ziyareti
    Genel

    Ülke yanlış yolda
    Mehmet KARA

    Artık helâlleşme zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâmın da bayramına yetişirsiniz inşâallah
    Ali FERŞADOĞLU

    Hizmet, Kabe’ye çağırmak gibidir
    Nejat EREN

    Nur talebelerinin özellikleri
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Kedi bahsi
    Genel

    Ürdün: Salgında 5. dalgayla karşı karşıyayız
    Hasan KOÇ

    Bu hizmeti ben yaptım demek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.