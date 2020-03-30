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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya susma günü

M. Said ZEKİ
30 Mart 2020, Pazartesi
Bu gün dünya susma günü olsun! Ey her gün tv’de, sosyal medyada konuşanlar. Allah rızası için, bir günlüğüne de olsa susunuz. Biraz beynimize oksijen gitsin. Biraz kulaklarımız dinlensin. ‘Bilgilendirme’ adı altında pompaladığınız uyutucu cehalet yetmez mi? ‘Enformatik cehalet’e hayır! Bilgi kirliliği, gürültü kirliliği bitsin artık.

Virüs sebebiyle eve kapandığımız şu günlerde; kendi kendimizi dinleyelim biraz. İç sesimize, sevgi dilimize kulak verelim. Sevdiklerimizi dinleyelim. Ruhumuz dinlensin azıcık...

Susmak konuşmaktan daha zordur biliyorum. Bizler her aklımıza ve ağzımıza geleni ya da her duyduğumuzu konuşmaya alıştığımız için susmakta çok zorlanır olmuşuz. Ağzımız sussa sosyal medyada tuşlarda gezen ellerimiz konuşuyor. Bir süreliğine, -haydi bir günlüğüne- sosyal medya orucu ve susma orucu tutsak ne kaybederiz?

*** 

“Susma! Sustukça sıra sana gelecek” mi? Bazılarınızın böyle söylediğini duyar gibiyim. Haklısınız yerine göre susmak, yerine göre konuşmak lazım.

Evet; muhteşem Kur’an tefsiri İşarat’ül İ’caz’daki Fatiha suresinin tefsirinde öğreniyoruz ki;  her duygumuzun, her fiilimizin ‘ifrat, tefrit ve vasat’ olmak üzere üç mertebesi var. Susmanın da öyle.  

Konuşmamız gereken yerde -mesela zulmün karşısında- susmamız tefrittir.

Susmamız gereken yerde -mesela sağlam bilgi sahibi olmadığımız bir konuda- konuşmamız ifrattır. Çünkü ‘her söylediğimiz hak olacak, fakat bazen her hakkı söylemek bizim hakkımız’ olmayabilir. Susmak, susabilmek en az konuşmak kadar güzel bir erdemdir. 

Topluma, ailesine, kendisine hayırlı ise konuşmak, değilse susmak ise vasat mertebesidir.

Peygamberimiz (asm) bize “Allah’a ve ahiret gününe inanan; ya hayır konuşsun veya sussun” buyurmuştur. Çünkü “Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!” 

Ayrıca her söylenen hesap günü için kayda geçirilir: “Bilmediğin şeyin ardına düşme, çünkü göz, kulak ve kalp hepsi sorumludur, mutlaka sorguya çekilecektir.” (İsra-17/36) 

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen ve dediklerini kayda geçen bir melek hazır bulunmasın.” (Kaf-50/18)  Öyleyse konuştuklarımıza azami dikkat şart efendim!

*** 

Susmanın mertebelerinden, susma orucundan bahsedince Cenabı Hakkın kudretiyle babasız yarattığı Hz. İsa’nın (as) iffetli annesi Hz. Meryem hatırlıyoruz: 

“Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben, çok merhametli olan Allah’a oruç adadım, artık bugün hiç bir insanla konuşmayacağım”(Meryem/25,26)

Böyle bir durumda o ne söylerse söylesin kimseyi inandıramayacak ve iffetli olduğunu da ispat edemeyecek. Bu yüzden o Allah’ın emriyle susma orucu tuttu. Hz. Meryem’in susması Onu Allah’ın (cc) müdafaa edeceği anlamına geliyordu. Nitekim Allah (cc) onun kucağındaki bebeği konuşturmak suretiyle imtihan sürecini tamamladı ve olayı çözdü. 

*** 

Öyleyse susma orucunu sadece Kur’anda anlatılan Hz. Meryem’e ait geçmişte kalmış bir anı olarak düşünmeyip, ibret alalım. Hayatın akışı içinde onun da bir yeri ve zamanı vardır mutlaka. Gerektiğinde susmak, bazen en güzel çözüm olabilir.

Rabbimiz bize çok ayetlerin sonunda hep ihtar ediyor: “Hiç düşünmüyor musunuz? Öğüt almaz mısınız? Hiç ibret almıyor musunuz? Hiç mi hatırlayıp kendinize gelmiyorsunuz? Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız?” Ne mutlu düşünüp ibret alana; gerektiğinde konuşup, gerektiğinde susana!

*** 

Bu gün dünya susma günü! Öyleyse; ben de sustum efendim!

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