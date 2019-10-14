Hamaset değil feraset

Hayat kalitesi ve kalkınmada sondan birinciliği elden bırakmayan bir anadolu şehri.. yollarında kışın çamuru yazın tozu eksik olmayan, altyapısını onbeş defa kazarak tamamlamaya çalışan umutlu ve kibirli insanların şehri...

sokaklarında tabelalar takılıyor gözlerime world cuisine/dünya mutfağı.. bigboss barber/hair stile.. dünya ..leri derneği.. dünya düşünce derneği.. sigara dünyası/aradığınız her çeşit sigara burada.. ideal yaşam sitesi.. ... vadisi dünyanın en güzel vadisi.. my hause pizza.. dünyanın eşsiz lezzeti.. en ... tatlı salonu. ................. en büyük ilimizde ise bir kısım tabelalar şöyle: dünyanın en büyük döner salonu hizmetinizde.. dünyanın en büyük hastanesi yakında burada.. dünyanın en büyük havaalanına hoş geldiniz.. ultra dev hiper market.. dünyanın en büyük adliyesi.. dünyanın en büyük hapishanesi.. dünyanın en büyük gökdeleni.. çimentoyu demiri teknolojiyi ilk defa biz icad ettik! habire ‘en büyük’leri inşa edip duruyoruz düşmanlar hasedinden çatım-çatım çatlıyor! çetin altan türkün türke propagandası dermiş böyle şeylere.. keşke ahlakta, ilimde, fende, insani değerlerde, hak ve hürriyetlerde en’leri yakalasak! ........................... biliyorum size de gına geldi.. insancık küçük.. kibri dünyalar kadar büyük.. bir türk dünyaya bedel mi gerçekten.. haman’ın kuleleri fravun’un tekebbürünün cisimleşmiş hali olmasın.. ..................... eskiler ‘az söz çok iş’ derlermiş... büyük işler başarır, büyük eserler verir ama tevazudan imza atmaz veya abdullah derlermiş.. Allahın garip bir kulu.. ....................... yönetmenliğini walter lang’ın üstlendiği başrollerini yul brynner, deborah kerr ve rita moreno paylaştığı KRAL VE BEN adlı komedi /dram filmini yaşıyoruz hep birlikte... Allah sonumuzu hayreylesin.. ........... bengisu fışkırır öksüz bir ceylanın gözlerinde/ geçit vermez dağların doruklarında bizi gözler yıldızlar/ ıslık çalan amansız fırtınada inadına sessiz çığlıklar/ donan, donunca bir inciye dönüşen o bebeğin gözyaşları/ ısırığı yarım kalmış bir çocuk bedeninde uçuşan sinekler/ kaskatı uyuşmuş vicdanlara inat ağlıyor.

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