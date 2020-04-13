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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İntihardan vazgeçirebilirsiniz

M. Said ZEKİ
13 Nisan 2020, Pazartesi
İnsanlık tarihi boyunca bir kısım insanlar, hayatının bir döneminde intihar girişiminde bulunabilmekte, bu girişimlerin bir kısmı maalesef ölümle sonlanmaktadır.

İntihar, insanın kendi kendisini cezalandırmak ve kendisini kasıtlı olarak dünyadan ayırmak için giriştiği bir eylemdir.

Ben konunun uzmanı değilim, bu konuyu yazıp yazmamakta çok tereddüt ettim. Fakat meslek hayatında karşılaştığımız vak’alar, gelen intihar haberleri üzerine konuyu biraz araştırıp gündeme getirmekte fayda var diye düşündüm.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 800 bin kişi intihar ederek hayatını kaybediyor. Ancak buna rağmen intihar gerektiği kadar ele alınan ve dikkat çekilen bir konu değil. Konunun sosyal, siyasî, ekonomik, dinî, ahlâkî boyutları var ve çok geniş elbette.

Uzmanların dediğine göre; toplumda intihar edecek kişi intihardan bahsetmez şeklinde bir algı vardır. Bu tamamen yanlıştır. Mutlaka ciddiye almak gerekir. Yatkın görünen birisine intiharla ilgili düşüncesini sormaktan korkulmamalıdır. Bu; aklında olmayan bir şeyi aklına getirmek değildir.

Her konuda olduğu gibi, bu konuda da yardım etmek bir insanlık görevidir. İngiltere’de evinden köprüye yürüyerek gidip intihar eden bir adam şöyle not bırakmış: ”Köprüye kadar birisi bana selâm verip, gülümserse intihar etmeyeceğim.”

‘Aranızda muhabbetin gelişmesi için selâmı yayınız’ ve ‘tebessüm’ sadakadır’ emrinin kıymetini insan böyle durumlarda daha iyi anlıyor, değil mi?.

«««

İntihara eğilimli olanlar bunun işaretlerini defalarca veriyor çevresindekilere. Hayatına intiharla son veren şair Nilgün Marmara’nın ‘Yalnızlık’ şiirinde olduğu gibi meselâ:

“çok yalnızım, mutsuzum / göründüğüm gibi değilim aslında / karanlıklarda kaybolmuşum / ...bir ışık arıyorum, bir umut arıyorum uzun zamandır / aradıkça batıyorum karanlık kuyulara / kimse duymuyor çığlıklarımı / duyan aldırış etmiyor çekip kurtarmak istemiyor / bense insanların bu ilgisizliği karşısında ilgiye susamışım / ümidimi yitirmişim / biliyorum bir gün dayanamayacak küçük kalbim / arkamı dönüp inandığım ve güvendiğim her şeye / veda edeceğim.”

Çevremize bazen bu açıdan bakmak çok faydalı olacaktır. İntihar riski olan ancak, o an hemen hekime götürülemeyecek kişiler mutlaka gözetim altında tutulmalıdır. İntihar düşüncesi olan kişiyle sorunu konuşmak ve umut aşılamak bir tedavi merkezine ulaşana kadar yapılabilecek en uygun yaklaşımdır.

İngiltere’de intiharla mücadele eden yardım kuruluşu Samaritans, intihar etmeye meyilli biriyle konuşurken şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

· Karşınızdaki kişinin rahat edeceği sessiz bir yer seçin.

· İkinizin de konuşmak için yeteri kadar vakti olduğundan emin olun.

· Yanlış bir şey söylerseniz paniklemeyin, kendinize fazla yüklenmeyin.

· Karşınızdaki kişiye odaklanın, göz kontağı kurun, telefonunuzu kenara bırakın ve bütün dikkatinizi verin.

· Sabırlı olun. Bir kişinin açılması zaman alabilir.

· Evet ya da hayır gerektiren sorulardan ziyade daha uzun cevap gerektiren sorular sorun. Anladığınızı kontrol edin.

· Bölmeyin ya da bir çözüm önermeyin. Diğer kişinin nasıl hissettiğine dair kendi düşüncelerinizi ileri sürmeyin.

· Daha sonra profesyonel bir yardım aldıklarından emin olun.

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Hiç ummadığımız kişilerde bile intihara teşebbüs vuku bulabiliyor. Aman dikkat! ‘İnsan insanın kurdu değil yurdu olsun. Sığınağı, dert ortağı, çözüm ortağı olsun.’ Cenab-ı Hak görünür, görünmez kaza ve belâlardan muhafaza eylesin hepimizi, sevdiklerimizi.

Baharın bütün güzelliğiyle geldiği şu güzel günlerde; gönlünüzde ümit, azim, şevk ve yaşama sevinci eksik olmasın efendim.

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