"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Yenilsek de; yeniden başlıyoruz!

M. Said ZEKİ
03 Ocak 2022, Pazartesi
Bir virüse yenilsek de; yeniden başlıyoruz kaybettiklerimizi aramaya. Kendimizi ve değerlerimizi bulmaya.

Hak ve hukukumuza, insanlığımıza, demokrasi ve adalete sahip çıkmaya.

Sevgi, şefkat, merhamet, barış, hoşgörü gibi insanlığın ortak paydalarını yeniden keşif ve inşa etmeye..

***

‘Mehdi de gelse, Azrail de gelse bizi vazife başında görsün.’

Biliyoruz ki; Allah, yeniden başlayanların yardımcısıdır.

***

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi. / 

Her gün bir yere konmak ne güzel.

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. / Dünle beraber gitti cancağızım. / Ne kadar söz varsa düne ait. / Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.“

***

Yeni bir yılın ilk günlerinde Hz. Mevlânâ’nın dizeleriyle yenileyelim iç dünyamızı. Yaşadığımız sıkıntıları geçmişte bırakıp, gerekli mesajları alarak geçmişin kamburunu üzerimizden atalım.

***

“Çünkü, geçmiş her bir gün, musîbet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış; elemi gitmiş, zevâlindeki lezzet kalmış; sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış.

Gelecek günler ise, madem daha gelmemişler; Rabbimiz olan Rahmânü’r-Rahîmin rahmetine itimad edip, dövülmeden ağlamayalım.”

***

Uzmanlara göre; Pandemi sürecinde fert ve toplum hayatı fizikî, tıbbî, sosyal, psikolojik, meslekî, ekonomik, politik, dinî ve ahlâkî olarak etkilendi. Meslek grupları, iş dünyası, eğitim camiası, dinî grup ve cemaatler, zenginler ve fakirler.. herkes..

Toplumda stres düzeyi yükseldi. Bu süreçte, birçok kişide yalnızlık, çaresizlik, korku ve kaygı düzeyi artmaya başladı. Sosyal bağlarımız zedelendi, koptu.

***

Bir genç olan biteni şöyle özetliyor: “Kimse beni anlamıyor düşünceleri sarıyor bizi.

En çok da aileye sarılmaya ihtiyaç duyduğumuz, motive olmak için birlik olmamız gereken bu anda, iletişim kuramıyoruz ve çoğu kez pürüzlerle karşılaşıyoruz. Güven duygum azaldı, kaygım arttı.

Karantinadan dolayı aile fertlerinin birbirine karşı tahammülsüzleşmesi, sık sık görüştüğüm arkadaşlarımla bir anda bağlarımın kopması beni olumsuz etkiledi. Arkadaşlarımla eski frekansı yakalayamıyoruz.”

***

Totaliter rejimler ise, salgın kısıtlamalarını fırsat bilip; temel insan haklarını ve demokratik değerleri iyice askıya aldı. Salgın kimileri için Allah’ın bir ikazı, kimileri için ise Allah’ın bir lütfu oldu.

***

Enseyi karatmak, ümitsizliğe düşmek yok. Dert görünürse, derman kolay olur.

Şimdi hadiseleri doğru okuma ve aslî vazifelere odaklanma zamanı.

Öğrendiğimiz imanî hakikatleri hayata geçirme vakti.

Ümitle, aşk ve şevkle, gayret ve azimle muhabbet fedaisi olma zamanı.

İnanıyoruz ki, çabuk bir kıyamet kopmazsa ve şartlarını yerine getirebilirsek, kıyamete yakın İslâmın büyük bir zaferi olacak ve insanlık bir sulh-u umumiyi yaşayacak inşallah.

***

Geçmedik gün olmaz. Bu günlerde geçecek. Biz yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan sorumluyuz.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için, İslâmın aziz olması için, insanı insan yapan değerler için mücadeleye, hizmete yeniden başlıyoruz.

Başlamak için, şartların mükemmel olmasını beklemeyelim. Zira şartları mükemmelleştiren aslında başlangıcın kendisidir.

***

Evet; ‘Mehdi de gelse, Azrail de gelse bizi vazife başında görsün.’

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi Misakında birleşelim

    Herkes “Bu sistem tıkandı” diyor

    BİK o kararı neye göre veriyor?

    Zamlarda kıpır kıpır

    Milyoner sayısı bir yılda 202 bin kişi arttı

    Çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorlar: 'Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?'

    En fazla çocuk ölümü Afganistan’da

    Öğrenciler online eğitim istiyor

    Nöroloji uzmanı Özdemir, damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat - Bakan Koca: 60 yaş üzeri risk altında

    ABD'de ölü sayısı 825 bini geçti

    İTO: 139 ürünün fiyatı arttı, 15'inin düştü, 88'inin ise değişmedi

    Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

    Milletin ocağına ateş düşürdünüz

    4 kişilik ailenin aylık fatura tutarı 1000 TL

    Sınırda facia

    Rus uçaklarının İdlib'de bombaladığı su dağıtım istasyonu kullanılmaz hale geldi

    Osmangazi Köprüsü 184.5 TL oldu

    Uzmanlardan Yemen uyarısı: Ülkedeki manzara geçen yıldan daha kötü olabilir!

    Yarın açıklanacak enflasyon oranları milyonları ilgilendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    CHP’nin din ve mukaddesat düşmanı olmasını isteyenlere dair…
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Sanal kulluk
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kim yaparsa yapsın yanlış yanlıştır
    Ali FERŞADOĞLU

    Besmelenin gücü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    2022’de gündemimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Her bitiş ve başlangıç şükür ister
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplere havale edilse, bir nar tanesini kaça alabilirdik?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ben de senin ağanın cebinde olan aklınla konuşurum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yenilik adımlarının bedeli (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.